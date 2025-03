Nintendo Switch: Vier aufregende neue Releases in Showcase verkündet

Für die Nintendo Switch erscheinen am laufenden Band neue Spiele. Um von den besonderen Perlen zu erfahren, muss man daher oft ganz genau aufpassen. Eine Anlaufstelle für passende Informationen sind zum Beispiel Showcases von Publishern, bei denen kommende Spiele vorgestellt werden.

So eines hat Humble Games kürzlich abgehalten und dabei insgesamt vier Titel erwähnt, die auch für die Nintendo Switch vorgesehen sind. Ihr müsst unterschiedlich lang auf deren Erstauftritt auf der Hybrid-Konsole warten, eines erreicht euch besonders schnell.

On Your Tail und Town of Zoz für Nintendo Switch

On Your Tail heißt der Kandidat, der sich besonders beeilt, auf der Nintendo Switch heimisch zu werden. Das Detektivabenteuer, welches sich im wohlverdienten Urlaub der Schriftstellerin Diana entfaltet, ist ab dem 13. März 2025 im eShop zu finden. Als Spieler*in erkundet ihr das malerische Borgo Marina und versucht dabei, dem mysteriösen Phantomdieb auf die Schliche zu kommen. Entspannung darf auf der Reise auch nicht zu kurz kommen und kann beispielsweise beim Angeln oder Kochen erreicht werden.

Hier das Showcase zum Nachschauen:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ähnlich gemütlich geht in Town of Zoz zu sich. Hier schlüpft ihr in die Rolle des jungen Schamanenkochs Ito, der auf der Farm und im Restaurant seiner Eltern als helfende Hand gebraucht wird. Nicht nur Feldarbeit und Kochen stehen dabei auf seiner Agenda, auch fiese Monster gilt es fernzuhalten. Das alltägliche Treiben kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Dorf, in dem er lebt, ein Geheimnis birgt. Noch kennen wir leider keinen Releasetermin von Town of Zoz.

Lesetipp: Dieses Feature soll für die Nintendo Switch 2 mehr Aufmerksamkeit erfahren

Wild Blue und DLC zu Bō: Path of the Teal Lotus für Nintendo Switch

In eine ganz andere Richtung geht Wild Blue. Dieser Arcade-Shooter beschreibt sich vor allem mit Nostalgie-Gefühlen an frühe Ableger des Genres aus den 90ern. Protagonist Bowie Stray und seine Crew Blue Bombers lassen vor allem Parallelen zu der Star Fox-Reihe aufblitzen. Was euch in Bezug auf das Gameplay erwartet, verrät dieser Vergleich im Prinzip schon: Ihr steuert einen bewaffneten Kampfjet strikt geradeaus durch eine 3D-Umgebung und zerstört alle aufkommenden Ziele. Zur Veröffentlichung von Wild Blue ist noch kein Datum bekannt.

Bō: Path of the Teal Lotus ist zwar bereits für die Nintendo Switch zu haben, allerdings noch nicht das frisch enthüllte DLC Tanuki Kabuki. Das Hauptspiel bildet ein Plattformer mit 2,5D-Umgebung und Metroidvania-Elementen, den ihr als Fuchswesen Bō bestehen müsst. Der DLC soll euch bald brandneue Herausforderungen in der japanischen Märchen-Welt bieten. Wann genau das sein wird, ist zurzeit allerdings noch ungewiss.

Gleiches gilt übrigens auch für den Release der lang erwarteten Nintendo Switch 2. Von welchen Spielen wir schon jetzt wissen, dass sie für die künftige Konsole erscheinen sollen, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: YouTube / Humble Games