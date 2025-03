Nintendo: Neue Ankündigungen überraschend bestätigt – schon morgen könnt ihr live dabei sein

Der 2. April 2025 ist für viele Fans ein verheißungsvoller Tag. An diesem Mittwoch soll nämlich Nintendos nächste Konsole, die Switch 2, ein dediziertes Showcase im Livestream erhalten. Videoübertragungen wie diese laufen bei dem Unternehmen unter dem Namen „Nintendo Direct„. Eine reguläre Folge ist meist vollgepackt mit Ankündigungen neuer Spielereleases.

Diesmal soll die neue Hardware im Mittelpunkt stehen – zusätzliche Bekanntmachungen exklusiver Titel werden ebenfalls erwartet. Kursierende Leaks hatten bereits angedeutet, dass sogar noch diesen Monat eine weitere Direct-Episode mit anderen Inhalten ihre Ausstrahlung miterlebt. Nun hat Nintendo die Annahmen offiziell bestätigt.

Neue Nintendo Direct schon morgen

In einem Post auf der Plattform Twitter hat Nintendo die Neuigkeiten preisgegeben: Es soll am 27.03.2024 eine Direct ins Internet gestreut werden. Euren Wecker müsst ihr auf 15 Uhr stellen, wenn ihr den Livestream von Anfang an mitverfolgen wollt. 30 Minuten lang bekommt ihr auf der betreffenden Webseite oder dem zugehörigen YouTube-Kanal neue Infos über kommende Spiele für die Nintendo Switch geliefert. Wie zu erwarten war, findet das Nachfolge-Modell in dieser Zeitspanne keine Erwähnung.

Leaker NatetheHate hatte mitunter dafür gesorgt, dass die Gerüchte über eine Nintendo Direct Ende März 2025 in Umlauf kamen. Auf der Plattform Twitter schrieb er: „Ja, ich habe gehört, dass es diese Woche eine Präsentation von Nintendo gibt. Ich glaube, sie kommt am Donnerstag und es wird eine Direct“. Nur bezüglich des genauen Formats, also welche Themen zur Vorstellung angedacht sind, war er sich unsicher. Abschließend geklärt ist dieser Punkt noch immer nicht, aber zumindest hat Nate den genauen Tag perfekt getroffen, was für seine Glaubwürdigkeit spricht.

Was wird in Direct gezeigt werden?

Obwohl auch Leaks aus anderen Quellen mit ihrem Blick in die Zukunft bereits richtig lagen, herrschte lange Skepsis in Bezug auf deren Wahrheitsgehalt. Selbst nach der offiziellen Bestätigung wundern sich Fans immer noch darüber, dass Nintendo tatsächlich so kurz vor dem großen Tag Ankündigungen raushauen will. „Eine komplette Direct ist verrückt“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar zu dem Thema auf Reddit.

Am meisten hoffen Spieler*innen unter anderem auf Präsentationen zu Metroid 4, Fire Emblem 4 und Remaster-Versionen alter Zelda-Titel. Auch das schön länger inoffiziell für tot erklärte Hollow Knight Silksong wird vorsichtig hoffnungsvoll erwähnt, aber die Community rund um den schmerzvoll erwarteten Nachfolger hat sich schon zu oft verbrannt, um wirklich optimistisch zu bleiben.

Zumindest räumt die morgige Nintendo Direct schon mal jegliche Aussicht auf Switch 2-Einblicke aus dem Weg und lässt das Stimmengewirr um den Konsolenrelease kurzzeitig leiser werden. Verstummen allerdings nicht, immerhin ist erst ganz frisch ein Gerücht zur Releasestrategie der Nintendo Switch 2 auf dem Radar der Community erschienen.

Quellen: Twitter /@NintendoDE, Twitter /@NatheTheHate2, Reddit r/NintendoSwitch