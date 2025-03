Nintendo: Überraschende Ankündigungen noch diese Woche? Damit haben Fans nicht gerechnet

Der 2. April 2025 ist für viele Fans ein verheißungsvoller Tag. An diesem Mittwoch soll nämlich Nintendos nächste Konsole, die Switch 2, ein dediziertes Showcase im Livestream erhalten. Videoübertragungen wie diese laufen bei dem Unternehmen unter dem Namen „Nintendo Direct„. Eine reguläre Folge ist meist vollgepackt mit Ankündigungen neuer Spielereleases.

Diesmal soll die neue Hardware im Mittelpunkt stehen – zusätzliche Bekanntmachungen exklusiver Titel werden ebenfalls erwartet. Laut kursierenden Leaks wäre es trotz begrenzter Zeitspanne durchaus möglich, dass sogar noch diesen Monat eine weitere Direct-Episode mit anderen Inhalten ihre Ausstrahlung miterlebt.

Neue Nintendo Direct noch vor dem Switch 2-Showcase erwartet

Leaker NatetheHate hat mitunter dafür gesorgt, dass die Gerüchte über eine Nintendo Direct Ende März 2025 in Umlauf kamen. Auf der Plattform Twitter schrieb er: „Ja, ich habe gehört, dass es diese Woche eine Präsentation von Nintendo gibt. Ich glaube, sie kommt am Donnerstag und es wird eine Direct“. Nur bezüglich des genauen Formats, also welche Themen zur Vorstellung angedacht sind, sei er sich bisher unsicher.

In den Kommentaren zu dem betreffenden Post äußern sich die Nutzer*innen zum Teil skeptisch über seine Aussagen. „Was sollten sie denn überhaupt zeigen zur Switch 1?“, fragt sich beispielsweise ein*e Nutzer*in. Andere jedoch streiten die Theorie nicht sofort ab und machen sich Gedanken darüber, was für eine Art Ankündigung am realistischsten scheinen würde. Es fallen diesbezüglich Begriffe wie „Partner Showcase“ oder „Indie World Showcase„. Erster bezieht sich auf die Besprechung neuer Third-Party-Titel, zweiter auf die von Indie-Games.

Lesetipp: Könnten Vorbestellungen der Nintendo Switch 2 schon ab nächster Woche möglich sein?

Mehrere Leaker*innen sprechen von kurz bevorstehender Direct

Mindestens zwei weitere Quellen bestätigen übrigens die Annahme, dass es noch diese Woche eine weitere Direct geben soll. Nutzer*in Icy-ConcentrationC hat die entsprechenden Informationen zusammengetragen und auf Reddit veröffentlicht. Ein*e chinesicher Insider*in sagte den 26. März als Datum des Videoformats voraus, genau wie Leaker*in ninspider. Beide können auf eine persönliche Historie mit Nintendo-Prognosen zurückschauen.

Auch unter diesem Post äußern sich Fans kritisch und bekunden ihre Frustration mit den für sie hanebüchen scheinenden Voraussagen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja doch was dran, wenn sich so viele Wortmeldungen überschneiden. Bis zum 2. April, wenn eine vorherige Direct endgültig ausgeschlossen werden kann, bleibt Leak aber erstmal Leak. Ähnliches gilt für neue Hinweise zum Releasedatum der Nintendo Switch 2.

Quellen: Twitter /@NatheTheHate2, Reddit r/GamingLeaksandRumours