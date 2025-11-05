Nintendo überrascht Spieler mit neuem Download – er schafft endlich ein verhasstes Problem aus der Welt

Nintendo hat in diesem Jahr ordentlich Gas gegeben. Der offensichtlichste Beweis dafür dürfte der Release der Nintendo Switch 2 und natürlich deren Launch-Titel sein. Aber auch außerhalb von dem Trubel um die neue Konsole hat sich einiges getan. Im Frühjahr beispielsweise ging die eigene Nachrichten-App Nintendo Today! an den Start.

Nun legt das Unternehmen mit einer weiteren Software für Smartgeräte nach, der App zum Nintendo Store. Der praktische Nutzen erschließt sich recht schnell: Kaufoptionen sind übersichtlich an einem Ort zusammengefasst. Aber darüber hinaus ist außerdem ein Feature vertreten, das Fans bisher vergeblich gesucht haben.

Nintendo Store: Neue App für iOS und Android veröffentlicht

Wenn ihr auf eurem iOS- oder Android-Gerät den jeweiligen App-Shop aufsucht, findet ihr dort ab jetzt unter dem Suchbegriff Nintendo Store die neu herausgebrachte Anwendung. Um loszulegen und diese wirklich benutzen zu können, müsst ihr euch mit eurem Nintendo Account einloggen. Ist das geschehen, werdet ihr von einer Seite mit der Präsentation diverser Produkte begrüßt. Diese reichen von digitalen und physischen Spielen, bis hin zu Zubehörartikeln wie Amiibos oder Controllern.

Klickt ihr eines davon an, bekommt ihr alle Informationen im Überblick, etwa die Beschreibung, Bilder oder Trailermaterial. Etwas ärgerlich: Ein direkter Kauf über die App ist nicht möglich, stattdessen werdet ihr dazu in den Browser weitergeleitet. Darüber sind der eShop und der My Nintendo Store verlinkt. Als weitere Funktionen bietet die Software den Überblick zu Wunschliste, einen Menüpunkt zu Neuigkeiten und das Highlight: detailliert aufgelistete Spielzeiten zu den in eurem Besitz befindlichen Titeln.

Auf der Nintendo Switch oder Switch 2 selbst sind diese nicht aufgeführt, beziehungsweise nur über grobe Werte. Darüber hatten sich Fans in der Vergangenheit bereits mehrfach beschwert, zum Beispiel in einem Reddit-Beitrag von vor vier Jahren mit dem Titel „Das Spielzeit-System der Nintendo Switch ist kaputt und es nervt„. Mit der neuen App ist das Problem gelöst, zumindest über den externen Weg. Sogar die auf älteren Konsolen verbrachten Spielstunden, die mit dem Account verbunden sind, werden euch angezeigt. Für Switch-Titel könnt ihr sogar die Zeitverteilung auf einzelne Tage herunterbrechen.

