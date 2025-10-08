Nintendo: Verrücktes Fan-Projekt – so habt ihr den Game Boy noch nie gesehen

Auch die Nintendo-Konsolen älterer Generationen erfreuen sich bei diversen Spieler*innen (meistens ebenfalls älterer Generationen) hoher Beliebtheit. Nicht umsonst wird der Classic-Katalog im Switch-Abo regelmäßig erneuert. Mini-Varianten von NES und Super Nintendo fanden bei ihrem Release reißenden Absatz.

Fans und Sammelwütige stellen sich auch gerne mal ein Modell als Deko in die Bude – in diese Kerbe hat Lego geschlagen und schon mehrfach Bausets mit Nintendo-Thematik herausgebracht. Darunter zum Beispiel den beliebten Game Boy – den eine technikaffine Liebhaberin für ein beeindruckendes Projekt als Basis nimmt.

Game Boy aus Lego? Dieses Modell funktioniert wirklich

Vor einigen Monaten hatte Nathalie the Nerd angekündigt, das von Lego veröffentlichte Modell eines Game Boys so umzufunktionieren, dass es tatsächlich Spiele abspielen würde. Im „richtigen Leben“ betreibt die passionierte Modderin einen Online-Store für Elektronik und Modifikationen von Retro-Handhelds – kennt sich also in der Materie bestens aus. „Ich habe diesen Tweet eigentlich nur aus Spaß abgesetzt“, schreibt sie in ihrem Blog über diesen Tweet, „aber dann entschied ich, es wirklich umzusetzen.“

Eine Menge technischer Details und Einblicke in das Innenleben eines Game Boys gewährt Nathalie in diesem Blog. Auf ihrem Discord-Kanal verspricht sie sogar, dass sie die Baupläne teilen wird. „Es ist ein Hobbyprojekt für mich“, schreibt sie, warnt jedoch gleichzeitig: „Das ist kein Gerät, das ihr im Alltag mit euch herumtragen werdet, sondern eher für Präsentationszwecke.“

Dass es funktioniert, zeigt Nathalie in einigen Bildern und kurzen Videos – und zwar mit einem original Game Boy-Innenleben, keinem Emulator, wie sie bestätigt. Die technischen Innereien eines Game Boys in eine Lego-Hülle zu transferieren sei (mit dem entsprechenden technischen Knowhow) einfacher gewesen sei, als man annehmen könnte.

Ob Game Boy oder Nintendo 64 – gerade Fans der kultigen japanischen Spieleschmiede zeigen immer wieder ihren Enthusiasmus und Passion für die Klassiker, sowohl für Hardware, als auch für die Spiele. So zum Beispiel zu sehen in diesem krassen Fan-Projekt zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

