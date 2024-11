Nintendo: Starkes Highlight – das erwartet euch ab sofort

Nintendo bringt in der Vorweihnachtszeit seine Spiele-Highlights direkt zu euch in die großen Einkaufszentren von München, Berlin, Oberhausen, Hamburg und Stuttgart. Die Nintendo Weihnachtstour 2024 startete am 22. November und bietet euch in den kommenden Wochen die Möglichkeit, die neuesten Spiele für die Nintendo Switch selbst auszuprobieren.

Neben Klassikern wie Mario Kart 8 Deluxe stehen auch aktuelle Titel wie Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Princess Peach: Showtime! bereit. Die Tour führt dabei durch einige der größten Shopping-Zentren in Deutschland, darunter das pep Einkaufszentrum in München, das Alexa in Berlin und das Milaneo in Stuttgart.

Das sind die Highlights der diesjährigen Weihnachtstour von Nintendo

Ein Besuch auf der Nintendo Weihnachtstour kann für eine kleine Abwechslung zum Weihnachtsbummel sorgen. Neben den spielbaren Highlights können sich Interessierte von Nintendo-Mitarbeiter*innen beraten lassen und direkt vor Ort die passende Auswahl für unter den Weihnachtsbaum treffen. Als besonderes Extra erhalten alle Besucher*innen, die mit einem Nintendo-Account einchecken, eine exklusive My Nintendo-Tasche und 100 Platinpunkte für den My Nintendo Store.

Die Nintendo Weihnachtstour hat ein starkes Line-up im Gepäck. In Super Mario Party Jamboree treten bis zu vier Spieler*innen an, um in mehr als 110 Minispielen und auf sieben verschiedenen Spielbrettern eine rasante Party zu erleben. Auch das neue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist mit dabei, in dem ihr als Prinzessin Zelda das Rätsel mysteriöser Risse in Hyrule lösen müsst. Mithilfe des Tri-Stabs, der Kopien von Gegenständen – sogenannte Echos – erschaffen kann, öffnet sich eine ganz neue Art des Abenteuers im beliebten Zelda-Universum.

Für Abwechslung sorgt zudem Princess Peach: Showtime!, in dem Peach das Funkeltheater retten muss und dabei in verschiedene Rollen wie Fechterin, Detektivin oder Eiskunstläuferin schlüpft. Darüber hinaus erwartet euch das kunterbunte Super Mario Bros. Wonder, das mit den neuen Wunderblumen das Mario-Gameplay auf den Kopf stellt und Überraschungen in das Blumenkönigreich bringt.

Zeitplan der Nintendo Weihnachtstour 2024

Wenn ihr die Weihnachtstour von Nintendo besuchen möchtet, findet ihr sie am 22. und 23. November im pep Einkaufszentrum in München, am 29. und 30. November im Alexa in Berlin und vom 6. bis 8. Dezember im CentrO in Oberhausen. Am 13. und 14. Dezember macht die Tour Station im Billstedt Center in Hamburg, und den Abschluss bildet das Milaneo in Stuttgart am 20. und 21. Dezember. Die genauen Öffnungszeiten variieren je nach Standort, also informiert euch am besten vorab über den Zeitplan.

Die Weihnachtstour 2024 verspricht allen Nintendo-Fans und neugierigen Spieler*innen eine abwechslungsreiche Möglichkeit, in die Welt von Mario, Zelda und Co. einzutauchen und dabei Inspiration für die eigene Wunschliste zu sammeln. Nicht spielbar ist hingegen Mario & Luigi: Brothership, das in unserem Test für gemischte Gefühle gesorgt hat.

Quelle: Pressemitteilung

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.