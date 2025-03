No Man’s Sky: Gigantisches Update überrascht mit brandneuen Inhalten – das steckt dahinter

Auch geschlagene neun Jahre nach dem – zugegeben ursprünglich eher durchwachsenen – Release von No Man’s Sky sind die Entwickelnden der Space-Simulation für abenteuerlustige Astronauten nicht müde, eben jene mit Updates zu versorgen.

Ein wahrlich astronomisches ist nun auf allen Plattformen gelandet und überrascht vor allem mit seinen coolen, frischen Inhalten, die es im Gepäck hat. Von Hello Games Laderampe springt das Relic-Update, welches sich rund archäologische Ausgrabungen dreht.

Entdeckungsfreudige aufgepasst: Mit dem Relics-Update holt Hello Games die Überreste eines längst vergessenen Landes vor unserer Zeit in die Space-Sim. Die Rede ist von prähistorischen Knochenfunden, die ihr künftig in No Man’s Sky ausbuddeln, sammeln und zu barer Münze verwandeln könnt. Doch nicht nur das: Urzeit-Fans kommen besonders auf ihre Kosten, ist es doch möglich, die Skelette zu einem kompletten Dinosaurier-Abbild zusammenzubasteln.

Passend dazu: Unseren jüngsten Test zu No Man’s Sky findet ihr hier

Diese dürft ihr dann anschließend sogar in eurer Basis ausstellen. Wer also schon immer davon geträumt hat, in No Man’s Sky ein eigenes Dino-Museum oder gar eine Art Jurassic Park zu eröffnen, der sollte sich das Update einmal näher ansehen. Auf der Webseite findet ihr alle Informationen zum Patch wie gewohnt in ganz ausführlicher Manier, während euch die Entwickelnden viel Spaß beim Entdecken und Sammeln wünschen.

Der zugehörige Trailer gewährt derweil einen Blick darauf, was uns erwartet:

Die Fossilien findet ihr in diversen Raritätsstufen: Während ihr einige Knochen, Schädel und Schwänze im Überfluss ausgrabt, sind andere wiederum schwieriger zu sammeln – und dementsprechend auch von einem höheren Wert. Wollt ihr euch von Duplikaten oder euren seltenen Schätzen trennen, steht ein neuer NPC dafür auf den Raumstationen bereit, bei dem ihr sie verkaufen könnt. Gefährlich wird es dabei lediglich beim Suchen der uralten Relikte, denn sie werden von frischen Feinden wie dem Stone Ghost, dem Stone Golem oder einem windigen Titan Worm bewacht.

Damit die neuen Inhalte garantiert nicht an euch vorbeigehen, startet schon bald ein eigenes Expeditions-Event in No Man’s Sky, welches sich auf das neue Update und dessen Neuerungen fokussiert.

