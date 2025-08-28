No Man’s Sky: Neues Gratis-Update fügt gigantisches Feature hinzu – „das Spiel wird besser und besser“

Wenn man einen Einblick bekommen will, wie stark sich ein Spiel innerhalb von neun Jahren entwickeln kann – sowohl hinsichtlich des Looks als auch der Inhalte –, dann ist No Man’s Sky ein spektakuläres Fallbeispiel dafür. Kaum noch etwas erinnert daran, wie das Spiel bei seinem Release 2016 war.

Vielmehr setzt das Spiel mit jedem Update einen spektakulären Hammer auf das Open World-Survival obendrauf. Auch mit dem neuesten Update namens Voyager werden Möglichkeiten hinzugefügt, die die Community jetzt schon begeistert.

No Man’s Sky: Jetzt könnt ihr eure eigenen Raumschiffe bauen

Neben dem Ankündigungstrailer zum Update 6.0 für No Man’s Sky schob Entwicklungsstudio Hello Games noch ein Deep Dive-Video hinterher. In diesem hob CEO Sean Murray hervor, was die Erweiterung so einzigartig macht. Erstmals könnt ihr nämlich eigene, riesige Raumschiffe bauen – was eure Zeit im All im Science Fiction-Spektakel deutlich aufwerten soll. „Euer Schiff ist vielleicht der wichtigste Charakter in No Man’s Sky“, so Murray. „Wenn ihr es verändert, fühlt sich alles im Spiel komplett anders an.“

Sehr hier das Deep Dive-Video zum neuen Update von No Man’s Sky:

Konnte man sich bisher Basen verschiedenster Art und Funktion auf den Planeten bauen, so wird dieses Feature nun auch auf den Weltraum übertragen. Schlafquartiere, medizinische Stationen, Gefechtsstationen oder Teleporter – all das könnt ihr in eure fliegende Heimat einbauen, so Murray. Ihr könnt das Schiff mit verschiedenen Elementen dekorieren und während des Fluges zum nächsten Planeten umgestalten.

Sean Murray teasert Light no Fire an

„Stellt euch eine Crew mit euren Freunden zusammen und startet gemeinsam in dieses Abenteuer“, ermutigt Murray. „Ihr werdet das Spiel mit anderen Augen sehen.“ Ganz nebenbei ließ der Chef von Hello Games eine Information über das kommende Spiel des Studios, Light No Fire, fallen – was selten vorkommt. Dort soll es nämlich Ozeane geben, die tatsächlich so groß wie Ozeane sind und mit einem Schiff samt zusammengestellter Crew bereist werden. „Die Technik, die dafür notwendig ist, wurde für beide Spiele entwickelt.“

Die Fans unter dem Video zeigen sich auf jeden Fall begeistert. „Das Spiel wird besser und besser“, heißt es da etwa. „Das Team von Hello Games legt die Messlatte immer höher“, schreibt jemand anderes. Dass alle Updates seit dem Release im Jahr 2016 kostenlos sind, feiert die Community besonders.

Voyagers sei ein wahrer Meilenstein für das Spiel und „eines unserer größten Updates“, so Murray. Es ist das dritte in den letzten zwölf Monaten, dazu kam die Portierung von No Man’s Sky auf die Nintendo Switch 2 zu deren Launch Anfang Juni.

