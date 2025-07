Noch vor GTA 6 – erscheint dieser neue Release des Rockstar-Masterminds

Was macht eigentlich ein Dan Houser, nachdem er Rockstar Games im Jahre 2020 verlassen hat? Schließlich dürfte der Mann nicht wenigen Kenner*innen der Videospielbranche als federführender Kopf hinter solchen Rockstar-Blockbustern wie Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 oder Max Payne 3 in Erinnerung geblieben sein. Die Antwort lautet: Er hat das Unternehmen Absurd Ventures aus dem Boden gestampft – das beispielsweise jetzt eine neue, originelle Comic-Reihe angekündigt hat.

Genauer eine Comic-Reihe in zwölf Teilen, deren erster noch vor einem GTA 6 erscheinen wird. Für den 12. November dieses Jahres ist der Release der ersten Ausgabe von American Caper angesetzt – wohingegen ein Grand Theft Auto 6 erst Ende Mai nächsten Jahres die Gaming-Welt aufmischen wird. Doch was genau versteckt Houser jetzt in quadratischen Panels und Sprechblasen?

„Der erste Auftritt einer neuen Krimi-Saga und einer originalen Comic-Reihe“, verkündete der offizielle Twitter-Auftritt von Absurd Ventures – und lieferte direkt einen Vorgeschmack, was uns mit American Caper erwarten dürfte. Der nicht ganz einminütige, werbliche Twitter-Clip ist gepflastert mit allerlei durchgedrehten Comic-Zeichnungen, die den American Way of Life durch den Kakao ziehen. Ein vollgeschmiertes Straßenschild des US-Bundesstaats Wyoming, vor dem ein Büffel grast. Ein auf dem Asphalt umgekommenes Reh, an dessen Eingeweiden sich Geier laben.

Twitter-Bekanntmachung zur Comic-Reihe:

Doch welche Geschichte will uns American Caper abseits dieser blickschönen Comic-Seiten eigentlich auftischen? Angesiedelt ist dieses neue Epos aus Dan Housers Kopf im kein bisschen fiktionalen Örtchen Verona im Bundesstaat Wymonig. Im erzählerischen Mittelpunkt befinden sich zwei Charaktere, wie sie abgedrehter kaum sein könnten: Ein Kopfgeldjäger, welcher der Glaubensrichtung der Mormonen angehört – und einem an Spielsucht leidenden Anwalt. Diese beiden Protagonisten wurde nicht nur reichlich Konfliktpotenzial mitgegeben – sie sind in der schrägen Welt von American Caper auch noch Nachbarn.

Doch damit nicht genug: Auf Comic-Kultur spezialisierte Fachmedien wie Comic Book Club ergänzen weitere Figuren, die im Handlungsverlauf ihre Auftritte hinlegen werden – mitunter eine mexikanische Schönheitskönigin, zwei verliebte Ex-Sträflinge, oder ein Wall Street-Milliardär mit Cowboy-Ambitionen. Kurzum: Offenkundig wird American Caper ähnlich vollgestopft sein mit schrägen, am US-amerikanischer Lebensweise zerriebene Charakteren, wie bei einem Grand Theft Auto. Vorbestellbar ist das ganze „in eurer örtlichen Comic-Handlung“, sofern überhaupt noch an eurem Wohnort vorhanden.

Weitere Infos zur Comic-Reihe

Herausgegeben wird American Caper übrigens vom bekannten Comic-Verlag Dark Horse. Da deren Hefte und Bücher üblicherweise auch in unseren Breitengraden in den Verkäuferregalen landen, oder online beziehbar sind, sollte die Reihe auch für Leser*innen hierzulande auffindbar und erschwinglich sein.

Bis es am 12. November so weit ist, baden Interessierte ihre Vorfreude im entsprechenden, reichhaltig mit Informationen bestückten Eintrag zu American Caper auf der Homepage von Absurd Ventures. Wer hingegen kein Freund von Comics ist, sich lieber dem widmet, was Dan Houser gemacht hat, als er noch für Rockstar Games aktiv war, sollte vielleicht nochmal eine Runde GTA 5 spielen.

