Nur bei Steam: Diese Resident Evil-Games gibt’s jetzt zum Spitzenpreis

Das Stauen war nicht schlecht, als plötzlich das neunte Resident Evil mit eigenem Enthüllungstrailer beim Summer Game Fest aufschlug. Dort folgten wir FBI-Agentin Grace Ashcroft, die nicht nur ein Trauma überwinden muss, sondern uns auch nach Raccoon City zurückbrachte. Bei aller Aufregung müssen wir uns allerdings noch in Geduld üben: Der Release ist für den 27. Februar 2026 vorgesehen.

Genug Wartezeit also, um bislang verschmähte Survival Horror-Spiele aus dem Hause Capcom nachzuholen. Denn aktuell und noch bis zum 19. Juni läuft eine große Publisher-Aktion der in Japan heimischen Spieleschmiede – in deren Folge auch der Games-Katalog rund um Umbrella Corporation, T-Virus und Backtracking satt auf Steam rabattiert wurde. Sprich: Resident Evil-Spiele greift ihr aktuell auffallend preisgünstig ab. Doch welche Titel lohnen wirklich?

Steam: Viele tolle Resident Evil-Spiele stark im Kaufpreis vermindert

Gibt es mehr Resi-Spiele als Sand am Meer? Das vielleicht nicht, doch auch abseits der Hauptreihe, die 1996 mit Resident Evil begann, mit Resident Evil Village im Jahre 2021 ihr bislang neuestes Kapitel feierte, gibt’s auch zahlreiche Seitenableger, die euch Zombie-haltige Stunden vor dem Bildschirm bescheren. Ein Blick auf Steam verrät: Die Horrorklassiker sind teils um 75 Prozent im Kaufpreis herabgedrückt. Und doch gibt es einige Title, die wir euch aufgrund ihrer spielerischen Qualitäten insbesondere ans Herz legen wollen …

Da wäre natürlich Resident Evil 4 – egal, ob das gefeierte Remake, oder das nicht minder gefeierte Original. Beim Erscheinen setzte das Abenteuerspiel, bei dem der Grusel zugunsten der Action ein wenig zurückgefahren wurde, neue Maßstäbe. Nicht umsonst ist das Original anno 2005 bis heute in aller Munde – in dem ihr als Specialagent Leon S. Kennedy nicht nur die Tochter des Präsidenten rettet, sondern euch auch die von einem Parasiten infizierten Dorfbewohner*innen vom Halse haltet.

Wer das Original in seiner bestmöglichen Form erleben möchte, setzt auf die 2014 erschienene HD-Version (Kostenpunkt: 5 Euro). Grafisch, erzählerisch und in puncto Gameplay hingegen wurde das Remake 2023 herausgebracht – und darf in einer Horrorspiel-Sammlung keinesfalls fehlen (Kaufpreis der Standard-Edition: 20 Euro). Ohnehin die beiden neuesten Serienteile – Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil: Village – sind eigentlich uneingeschränkt empfehlenswert.

Die allerneuesten Resident Evil-Spiele zum Hammerpreis kaufen

Während Teil 7 Ethan Winters als neuen, spielbaren Protagonisten einführt, mit dem ihr euch aus der Ego-Perspektive durch ein von „Blutgericht in Texas“ inspiriertes Farmhaus gruselt, kehrt Village zu seinen B-Movie-artigeren Wurzeln zurück – und erzählt die Geschichte von Mister Winters zu einem (natürlich brutalen) Ende. Teil 7 kostet momentan gerade mal 8 Euro, bei Village in der Standard-Version sind es ähnlich schlanke 10 Euro.

Darüber hinaus sind die beiden Revelations-Spiele, der Coop-Knüller Resdent Evil 5, oder die Vorgeschichte Resident Evil Zero eure Lebenszeit wert (alle jeweils 5 Euro). Apropos Survival-Horror: Dieser „Resident Evil Village-Klon“ klaut schamlos beim Original.

