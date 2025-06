Nur für kurze Zeit kostenlos: Sichert euch jetzt dieses beliebte Aufbauspiel

Gratis-Spiele sind immer verlockend, egal wie vollgestopft die Release-Liste derzeit sonst sein mag – erst recht, wo ein Mario Kart World mittlerweile 90 Euro kostet. In der Hinsicht kann der Epic Games Store erneut punkten.

Wie jede Woche findet ihr dort auch jetzt wieder einen Titel, den ihr euch vollkommen kostenlos herunterladen und natürlich für immer behalten könnt. Gab es vor sieben Tagen noch den Shooter-Spaß Deathloop für umme, haben euch die scharfen Schüsse daraus nun offenbar ins Krankenhaus befördert.

Epic Games Store: Two Point Hospital nur kurzzeitig gratis schnappen

Diese Woche steht nämlich Two Point Hospital auf der Gratis-Agenda vom Epic Games Store: In der Aufbau-Simulation müsst ihr ein Krankenhaus aus dem Boden stampfen und dann inklusive allem, was dazugehört, zum Erfolg führen. Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen einstellen, genug Betten für Patient*innen einkaufen und die exotischsten Krankheiten erforschen, stehen hier an der Tagesordnung.

Lesetipp: Unser Test zu Two Point Hospital

Natürlich zählt aber nicht nur, was sich im Krankenhaus befindet, sondern auch, wie es aufgebaut ist: Ihr müsst also durchaus nachdenken, während ihr die Räumlichkeiten hochzieht. Das Konzept geht auf, zumindest auf Steam erfreut sich Two Point Hospital reger Beliebtheit: 92 Prozent der bewertenden Spieler*innen geben einen Daumen nach oben, womit sich der Titel bei mehr als 25.000 Rezensionen das Prädikat „sehr positiv“ sichert.

29,99 Euro rufen die Two Point Studios normalerweise für ihr Werk auf, ihr spart also eine ansehnliche Summe, die ihr wiederum in andere spannende Spiele investieren könnt. Wollt ihr die DLCs haben, müsst ihr leider extra löhnen, hier gewährt der Epic Games Store keinen Rabatt. Sollte euch das Hauptspiel allerdings derart gut gefallen, könnt ihr die Zusatzinhalte natürlich jederzeit dazukaufen.

Hier der Trailer:

Seid ihr interessiert, raten wir euch, den Schubser von Two Point Hospital in eure Bibliothek nicht zu lange hinauszuzögern. Schließlich ist das Angebot wie immer zeitlich begrenzt: Nur bis zum 19. Juni um 17 Uhr könnt ihr euch das Aufbauspiel gratis sichern, danach reduziert der Epic Games Store dann den nächsten Titel auf null Euro. Ebenfalls kostenlos, aber keineswegs umsonst sind diese sechs neuen Gratis-Games auf Steam.

