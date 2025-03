Nur mit Amazon Prime Gaming: Gefeierte Cyberpunk-Alternative für kurze Zeit kostenlos abstauben

Mit Amazon Prime Gaming bekommt ihr regelmäßig großartige Spiele, für die ihr keinen Cent löhnen müsst. Dieses Mal hat sich unter den Gratis-Games ein beliebter Titel versteckt, der vor allem Fans von Cyberpunk und Co. gefallen könnte.

Bei mehr als 23.000 Rezensionen freut sich das dystopische Shooter-RPG über eine sehr positive Bewertung bei Steam, während es für viele gar als Genre-Klassiker gilt. Seid ihr Mitglied bei Amazons Premium-Dienst, schnappt ihr ihn euch noch für wenige Tage umsonst.

Amazon Prime Gaming: Schnappt euch noch für wenige Tage Deus Ex: Human Revolution kostenlos

Wer es bis hierhin noch nicht erraten hat, dem helfen wir kurz auf die Sprünge: Die Rede ist von Deus Ex: Human Revolution im Director’s Cut. Das adrenalingetränkte Rollenspiel mit Cyberpunk-Anleihen ist das Prequel zum ersten Deus Ex-Teil, jedoch lässt es sich auch wunderbar ohne Vorkenntnisse der anderen Ableger genießen. Insbesondere, wenn euch der womöglich etwas in die Jahre gekommene Look des Originals eher abschreckt, als dass er Retro-Charme versprüht. Mit einem Abo bei Amazon Prime holt ihr euch das Game jetzt komplett kostenlos auf den PC.

Das funktioniert ganz unkompliziert über die entsprechende Prime Gaming-Seite, auf der ihr das Spiel für euch beanspruchen könnt. Dies geschieht in Form eines Codes, den ihr anschließend über die Spiele-Plattform GOG bis zum 2. Mai 2025 einlösen könnt. Um euch Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut selbst zu schnappen, verbleibt euch allerdings nicht mehr ganz so viel Zeit. Noch bis zum 2. April steht es über Prime Gaming zur Verfügung, bis dahin müsst ihr es immerhin beansprucht haben.

Die Serie selbst gilt seit längerer Zeit als Kult und wird immer wieder referenziert, wenn von Videospielen in futuristischen Dystopien des Cyberpunk-Kosmos die Rede ist. Human Revolution stellt den dritten Teil der Reihe dar, der bereits 2011 erschienen ist. Mit dem Director’s Cut bekommt ihr obendrein alle erschienenen DLCs spendiert, sodass euch auch garantiert nichts von der geballten Ladung Action entgeht.

Ihr schlüpft in die Rolle des SWAT-Agenten Adam Jensen, der damit betraut ist, die Geheimnisse eines Biotechnologie-Konzerns zu wahren. Bei einem Black Ops-Angriff kommen die dahinterstehenden Forschenden jedoch ums Leben und plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war.

Klassisches Rollenspiel trifft auf endlose Entscheidungsvielfalt

Besonders gelobt wird Deus Ex: Human Revolution immer wieder für seine vielschichtigen Rollenspielelemente, die auf geschickte Art und Weise mit der Entscheidungsfreiheit eines modernen Vertreters kombiniert werden. Euch bleibt stets die Wahl, wie ihr die euch aufgetragenen Missionen angehen wollt, beispielsweise könnt ihr euch in Systeme hacken, um an Informationen zu gelangen – oder ihr befragt ganz einfach die euch begegnenden Figuren, wobei auch gnadenlose Gewalt immer eine Überlegung wert ist.

Natürlich spielen die Entscheidungen, die ihr trefft, immer wieder eine Rolle für den weiteren Verlauf des Spiels. Als cool gelten auch die Gadgets, mit denen ihr euren Charakter weiterentwickeln könnt: Ganz wie im vermutlich wesentlich populäreren Cyberpunk 2077 könnt ihr euch futuristische Tech-Implantate unter die Haut setzen lassen, die euch neue Möglichkeiten bieten, euch euren Weg durch das Chaos zu bahnen.

Während allein die genannten Punkte eine hohen Wiederspielwert bieten dürften, könnt ihr euch nach Abschluss eures ersten Durchlaufs auch einem New Game+ widmen, um die Geschichte noch einmal zu erleben, ohne auf eure erspielten Verbesserungen zu verzichten.

Und wem das nicht genügt, der findet mit dem Making-of-Video und den Kommentaren der Entwickler noch mehr Möglichkeiten, tiefer in die Welt von Deus Ex einzutauchen. Lasst am besten nicht zu viel Zeit verstreichen und sichert euch den Titel noch heute mit eurem Amazon Prime Gaming-Abonnement.

