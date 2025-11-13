Nur mit Prime: Amazon-Kunden erhalten jetzt 12 Geschenke

Wenn ihr regelmäßig Prime Gaming genutzt habt, müsst ihr euch seit Kurzem auf eine neue Umgebung einstellen: Man hat den bisherigen Dienst nämlich in Amazon Luna integriert.

Die gute Nachricht: Die beliebten Extras – darunter auch die monatlich kostenlosen Spiele – bleiben euch vollständig erhalten. Und im November gibt es davon wieder jede Menge.

Amazon Luna: Das solltet ihr wissen

Erst vor kurzer Zeit hat Amazon entschieden, Prime Gaming in seiner bisherigen Form einzustellen, wie unter anderem futurezone.de berichtet. Doch keine Sorge – am bisherigen Spiele-Angebot ändert sich nichts. Stattdessen läuft alles über Amazon Luna, was euch schon jetzt Zugang zu den ersten Gratis-Games im November verschafft.

Wie Amazon in der offiziellen Ankündigung vom 7. November mitteilt: „Luna bietet Prime-Mitgliedern im November mehrere zusätzliche Titel an, wobei die ersten Spiele ab heute verfügbar sind! Das Angebot dieses Monats umfasst das adrenalingeladene Survival-Spiel World War Z und das gefährliche Erkundungsspiel Rise of the Tomb Raider™.“

Außerdem könnt ihr euch jede Woche auf neue Inhalte freuen – immer donnerstags erscheinen frische Games. Los geht es mit einer Auswahl teils sehr bekannter Titel, die ihr direkt in der Cloud streamen oder klassisch am PC zocken könnt.

Lesetipp: Diese Partnerschaft hat Amazon Luna mit EA

Diese Spiele erhaltet ihr im November kostenlos

Das Praktische: Die PC-Spiele bleiben dauerhaft in eurer Bibliothek, sobald ihr sie im Aktionszeitraum heruntergeladen habt. Die Cloud-Angebote wechseln regelmäßig durch, sodass euch auch hier ein abwechslungsreicher Mix zur Verfügung steht.

Bereits verfügbar:

Rise of the Tomb Raider™ [Cloud] – Begleitet Lara bei einer gefährlichen Expedition durch Sibirien.

– Begleitet Lara bei einer gefährlichen Expedition durch Sibirien. Two Point Hospital [Cloud] – Baut schräge Kliniken, verwaltet sie und heilt mit Humor.

– Baut schräge Kliniken, verwaltet sie und heilt mit Humor. Bus Simulator 21 Next Stop [Cloud] – Lenkt lizenzierte Busse oder organisiert das ganze Verkehrsunternehmen.

– Lenkt lizenzierte Busse oder organisiert das ganze Verkehrsunternehmen. World War Z [Cloud] – Tretet im Koop gegen riesige Zombie-Horden an.

– Tretet im Koop gegen riesige Zombie-Horden an. New Tales from the Borderlands [PC | Epic Games Store] – Humorvolle Abenteuer mit vielen Entscheidungen.

– Humorvolle Abenteuer mit vielen Entscheidungen. Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [PC | GOG Code] – Klassische RPGs in einer gnadenlosen Fantasy-Welt.

– Klassische RPGs in einer gnadenlosen Fantasy-Welt. Gas Station Simulator [PC | Epic Games Store] – Verwandelt eine heruntergekommene Tankstelle in einen florierenden Betrieb.

– Verwandelt eine heruntergekommene Tankstelle in einen florierenden Betrieb. Lovecraft’s Untold Stories [PC | Epic Games Store] – Rogue-lite-Gameplay trifft auf düstere Lovecraft-Atmosphäre.

Ab 13. November:

Another World: 20th Anniversary Edition [PC | GOG Code] – Filmreifes Abenteuer in einer tödlichen Fremdwelt.

– Filmreifes Abenteuer in einer tödlichen Fremdwelt. Fallout 76 [PC | Microsoft Games Store] – Erkundet das postnukleare Ödland allein oder im Team.

– Erkundet das postnukleare Ödland allein oder im Team. Fort Solis [PC | GOG Code] – Sci-Fi-Mystery auf einer verlassenen Station auf dem Mars.

– Sci-Fi-Mystery auf einer verlassenen Station auf dem Mars. Dark City: Kyiv Collector’s Edition [PC | Amazon Games App] – Spürt in Kiew übernatürlichen Rätseln nach.

Ab 20. November:

PlateUp! [PC | Epic Games Store] – Kocht, bedient und automatisiert euer eigenes Restaurant.

– Kocht, bedient und automatisiert euer eigenes Restaurant. Dungeons & Dragons: Krynn Series [PC | GOG Code] – Drei klassische RPGs in der Welt der Drachenlanze.

– Drei klassische RPGs in der Welt der Drachenlanze. Dream Tactics [PC | GOG Code] – Strategisches Rollenspiel mit Deckbau-Elementen.

Ab 26. November:

Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition [PC | Legacy Games Code] – Wimmelbild-Spaß zur Weihnachtszeit quer durch Europa.

– Wimmelbild-Spaß zur Weihnachtszeit quer durch Europa. Gunslugs [PC | GOG Code] – Rasante Arcade-Action gegen die Black Duck Army.

So nutzt ihr Amazon Luna

Amazon Luna ist der hauseigene Cloud-Gaming-Service, der seit März 2023 auch in Deutschland zur Verfügung steht. Um ihn zu verwenden, braucht ihr lediglich ein geeignetes Endgerät und eine stabile Verbindung ins Netz. Ein Prime-Abo ist zwar nicht zwingend erforderlich, schaltet euch aber jeden Monat die kostenlosen Spiele frei. Wer mehr möchte, kann Luna Premium buchen oder Dienste wie Ubisoft+ integrieren.

Zum Loslegen ruft ihr einfach luna.amazon.de auf, loggt euch mit eurem Amazon-Konto ein und startet eure Wunschspiele – direkt im Stream oder als Download. Das klappt im Browser, über Fire TV, auf modernen Samsung- und LG-Smart-TVs sowie auf Mobilgeräten mit iOS oder Android. Gesteuert wird flexibel mit Xbox- oder PlayStation-Controller, dem Luna-Controller, per Maus und Tastatur oder über die Luna-App, die euer Smartphone zum Gamepad macht.

Quellen: futurezone.de, Amazon