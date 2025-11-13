  1. 4p.de
    2. »
  2. News
    3. »
  3. Nur mit Prime: Amazon-Kunden erhalten jetzt 12 Geschenke
Veröffentlicht inNews

Nur mit Prime: Amazon-Kunden erhalten jetzt 12 Geschenke

Avatar-Foto von Dana Neumann

Im November profitieren Prime-Kunden vom Gratiszugang zu verschiedenen Inhalten über den Streamingdienst Amazon Luna – zusätzlich erscheinen jeden Donnerstag neue Angebote.

Person ist von Paketen umringt und hat Amazon Prime auf dem Handy
© eplisterra - stock.adobe.com

Was ist alles bei Amazon Prime dabei

Lohnt sich Amazon Prime überhaupt? Wenn du dir diese Frage auch schon gestellt hast, lass dich aufklären.

Wenn ihr regelmäßig Prime Gaming genutzt habt, müsst ihr euch seit Kurzem auf eine neue Umgebung einstellen: Man hat den bisherigen Dienst nämlich in Amazon Luna integriert.

Die gute Nachricht: Die beliebten Extras – darunter auch die monatlich kostenlosen Spiele – bleiben euch vollständig erhalten. Und im November gibt es davon wieder jede Menge.

Amazon Luna: Das solltet ihr wissen

Erst vor kurzer Zeit hat Amazon entschieden, Prime Gaming in seiner bisherigen Form einzustellen, wie unter anderem futurezone.de berichtet. Doch keine Sorge – am bisherigen Spiele-Angebot ändert sich nichts. Stattdessen läuft alles über Amazon Luna, was euch schon jetzt Zugang zu den ersten Gratis-Games im November verschafft.

Wie Amazon in der offiziellen Ankündigung vom 7. November mitteilt: „Luna bietet Prime-Mitgliedern im November mehrere zusätzliche Titel an, wobei die ersten Spiele ab heute verfügbar sind! Das Angebot dieses Monats umfasst das adrenalingeladene Survival-Spiel World War Z und das gefährliche Erkundungsspiel Rise of the Tomb Raider™.“

Außerdem könnt ihr euch jede Woche auf neue Inhalte freuen – immer donnerstags erscheinen frische Games. Los geht es mit einer Auswahl teils sehr bekannter Titel, die ihr direkt in der Cloud streamen oder klassisch am PC zocken könnt.

Lesetipp: Diese Partnerschaft hat Amazon Luna mit EA

Diese Spiele erhaltet ihr im November kostenlos

Das Praktische: Die PC-Spiele bleiben dauerhaft in eurer Bibliothek, sobald ihr sie im Aktionszeitraum heruntergeladen habt. Die Cloud-Angebote wechseln regelmäßig durch, sodass euch auch hier ein abwechslungsreicher Mix zur Verfügung steht.

Bereits verfügbar:

  • Rise of the Tomb Raider™ [Cloud] – Begleitet Lara bei einer gefährlichen Expedition durch Sibirien.
  • Two Point Hospital [Cloud] – Baut schräge Kliniken, verwaltet sie und heilt mit Humor.
  • Bus Simulator 21 Next Stop [Cloud] – Lenkt lizenzierte Busse oder organisiert das ganze Verkehrsunternehmen.
  • World War Z [Cloud] – Tretet im Koop gegen riesige Zombie-Horden an.
  • New Tales from the Borderlands [PC | Epic Games Store] – Humorvolle Abenteuer mit vielen Entscheidungen.
  • Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [PC | GOG Code] – Klassische RPGs in einer gnadenlosen Fantasy-Welt.
  • Gas Station Simulator [PC | Epic Games Store] – Verwandelt eine heruntergekommene Tankstelle in einen florierenden Betrieb.
  • Lovecraft’s Untold Stories [PC | Epic Games Store] – Rogue-lite-Gameplay trifft auf düstere Lovecraft-Atmosphäre.

Ab 13. November:

  • Another World: 20th Anniversary Edition [PC | GOG Code] – Filmreifes Abenteuer in einer tödlichen Fremdwelt.
  • Fallout 76 [PC | Microsoft Games Store] – Erkundet das postnukleare Ödland allein oder im Team.
  • Fort Solis [PC | GOG Code] – Sci-Fi-Mystery auf einer verlassenen Station auf dem Mars.
  • Dark City: Kyiv Collector’s Edition [PC | Amazon Games App] – Spürt in Kiew übernatürlichen Rätseln nach.

Ab 20. November:

  • PlateUp! [PC | Epic Games Store] – Kocht, bedient und automatisiert euer eigenes Restaurant.
  • Dungeons & Dragons: Krynn Series [PC | GOG Code] – Drei klassische RPGs in der Welt der Drachenlanze.
  • Dream Tactics [PC | GOG Code] – Strategisches Rollenspiel mit Deckbau-Elementen.

Ab 26. November:

  • Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition [PC | Legacy Games Code] – Wimmelbild-Spaß zur Weihnachtszeit quer durch Europa.
  • Gunslugs [PC | GOG Code] – Rasante Arcade-Action gegen die Black Duck Army.

So nutzt ihr Amazon Luna

Amazon Luna ist der hauseigene Cloud-Gaming-Service, der seit März 2023 auch in Deutschland zur Verfügung steht. Um ihn zu verwenden, braucht ihr lediglich ein geeignetes Endgerät und eine stabile Verbindung ins Netz. Ein Prime-Abo ist zwar nicht zwingend erforderlich, schaltet euch aber jeden Monat die kostenlosen Spiele frei. Wer mehr möchte, kann Luna Premium buchen oder Dienste wie Ubisoft+ integrieren.

Zum Loslegen ruft ihr einfach luna.amazon.de auf, loggt euch mit eurem Amazon-Konto ein und startet eure Wunschspiele – direkt im Stream oder als Download. Das klappt im Browser, über Fire TV, auf modernen Samsung- und LG-Smart-TVs sowie auf Mobilgeräten mit iOS oder Android. Gesteuert wird flexibel mit Xbox- oder PlayStation-Controller, dem Luna-Controller, per Maus und Tastatur oder über die Luna-App, die euer Smartphone zum Gamepad macht.

Quellen: futurezone.de, Amazon

Kommentare

0 Kommentare

Hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.