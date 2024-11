Nur wenige Tage: Von diesen 8 Xbox Game Pass-Spielen müssen wir uns bald verabschieden

So schnell, wie der November rund um den Globus Einzug hielt, ist er auch schon fast wieder vorbeigezogen. Grund genug für Microsoft, ein paar eingestaubte Spiele aus dem Xbox Game Pass zu werfen, um Platz für neue von ihnen zu schaffen.

Denn während man sich für die bevorstehenden Festlichkeiten mit Sicherheit das eine oder andere spannende, mit Schleifchen verpackte Spiele-Präsent unter dem virtuelle Weihnachtsbaum der Abonnentinnen und Abonnenten überlegt hat, muss aufgeräumt werden. Gleich acht Titel fliegen bis zum Monatsende raus.

Xbox Game Pass: Wollt ihr diese 8 Spiele „kostenlos“ anspielen, müsst ihr euch beeilen

Geschlagene zwölf Tage verbleiben euch noch, wenn ihr auf die acht armen, ausgebooteten Spiele, die dem kommenden Weihnachtsaufgebot des Xbox Game Pass weichen müssen, einen Blick werfen wollt. Bis zum 30. November habt ihr also Zeit, um das eine oder andere Highlight noch ohne es extra erwerben zu müssen im Rahmen der Spielebibliothek für kurze Zeit auf eure Konsole zu hieven.

Da hätten wir beispielsweise Rollerdrome, das klassische Skateboard-Stuntakrobatik mit einem schweißtreibenden Shooter-Spielgefühl kombiniert. Und apropos Shooter: Auch Remnant: From the Ashes dürfte es wert sein, dass ihr in der kurzen Zeit, die euch bleibt, noch einmal den Abzug drückt. Der beliebte Titel, der vor allem im Koop glänzen kann, freut sich seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2019 über weitestgehend positives Feedback, mischt er doch das Prinzip eines Looter-Shooters mit Roguelite- und Rollenspiel-Elementen auf ganz erfrischende Weise.

Alle acht Titel, von denen sich Xbox Game Pass-Mitglieder Microsoft zufolge in den kommenden Tagen verabschieden müssen, findet ihr (via GameSpot) hier:

Remnant: From the Ashes

Conan Exiles

Coral Island

Rollerdrome

Soccer Story

Spirit of the North: Enhanced Edition

While the Iron’s Hot

The Walking Dead: The Final Season

Hat einer der genannten Titel binnen kürzester Zeit doch euer Interesse geweckt, braucht ihr nicht allzu traurig sein: Euch bleibt immerhin die Möglichkeit, ihn zu einem reduzierten Preis über den offiziellen Store zu erwerben, wenn ihr euer Abonnement behaltet. Und: Welche neun neuen Spiele der Xbox Game Pass im November bisher zu bieten hatte, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: Xbox Wire