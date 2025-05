Oblivion: Das Rollenspiel ist euch zu leicht? Diese Mod schafft Abhilfe

Die Neuauflage von The Elder Scrolls 4: Oblivion ist ein Erfolg: Sowohl kommerziell als auch kritisch wird das Rollenspiel-Remaster größtenteils hervorragend angenommen.

Es gibt allerdings auch Grund zum Unmut: Neben technischen Problemen, die immer schlimmer werden, je länger ihr spielt, ist auch der Schwierigkeitsgrad ein Punkt, bei dem sich viele Fans dringend Besserung wünschen. Die gibt es jetzt, zumindest inoffiziell, in Form einer Mod.

Oblivion: Das derzeitige Problem mit dem Schwierigkeitsgrad

Denn: Der Schwierigkeitsgrad in Oblivion wurde zwar im Vergleich zum Original angepasst, ist aber immer noch ein ziemlicher Schwachpunkt. Modder*in IxionXVII hat nun nicht nur eine Anwendung entwickelt, die euch eine genauere Justierung erlaubt, sondern auch offenlegt, welche Multiplikatoren bei den aktuellen Einstellungen zum Einsatz kommen – und die sind ganz schön abgedreht. Hier eine kleine Übersicht, wie die offizielle Verteilung aussieht:

Novice: x0.167 erlittenen Schaden, x6.0 ausgeteilt

x0.167 erlittenen Schaden, x6.0 ausgeteilt Apprentice: x0.286 erlittenen Schaden, x3.5 ausgeteilt

x0.286 erlittenen Schaden, x3.5 ausgeteilt Adept: x1.0 erlittenen Schaden, x1.0 ausgeteilt

x1.0 erlittenen Schaden, x1.0 ausgeteilt Expert: x3.5 erlittenen Schaden, x0.286 ausgeteilt

x3.5 erlittenen Schaden, x0.286 ausgeteilt Master: x6.0 erlittenen Schaden, x0.167 ausgeteilt

Ihr seht: Die Sprünge sind gigantisch, vor allem bei den höheren Schwierigkeitsgraden. Wem Adept zu leicht ist, könnte Expert wegen des deutlichen Unterschiedes als frustrierend empfinden – und so geht es offenbar einer ganzen Reihe von Oblivion-Spieler*innen, wie ein Blick in Foren und Steam-Rezensionen verrät. Die Mod von IxionXVII soll da Abhilfe schaffen.

Diese Mod lässt euch den Schwierigkeitsgrad nach euren Wünschen einstellen

Wenn es euch genauso geht, werdet ihr demnach mit einem Blick auf Nexusmods glücklicher. Dort könnt ihr euch die erwähnte Mod, die den prägnanten Namen „Difficulty Slider Fixed“ trägt, tut genau das: Sie ändert die Multiplikatoren der einzelnen Schwierigkeitsgrade, um euch ein ausbalancierteres Erlebnis zu bieten. Dabei stehen euch gleich mehrere Varianten zur Auswahl.

Die erste Version beispielsweise verwandelt Expert in x1.25 erlittenen Schaden und x0.83 ausgeteilten, Master wiederum in x1.5 erlittenen Schaden und x0.67 ausgeteilten, was eine deutlich geschmeidigere Kurve darstellt als derzeit im Spiel. Drei weitere Varianten mit Abstufungen bietet die Mod, bei denen die Multiplikatoren jeweils etwas höher sind. Bethesda weiß übrigens Bescheid: Der Entwickler nimmt Fan-Feedback zu Oblivion entgegen und die Kritik am Schwierigkeitsgrad ist ganz vorne mit dabei.

Quelle: Nexusmods /IxionXVII