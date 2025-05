Oblivion: Diese kuriose Begegnung haben viele Spieler nie gemacht

Ein beinah zwanzig Jahre altes Spiel, das immer noch Geheimnisse beherbergt? Diesen Status hat The Elder Scrolls: Oblivion zumindest für solche Spieler*innen, die nicht obsessiv jeden Internetbeitrag zu dem Titel in sich aufgesaugt haben und somit weiterhin von dessen Inhalten überrascht werden können.

Diese haben dank des kürzlich erschienenen Remasters nun die Chance, dass bisher Ungesehenes wieder an die Oberfläche der Diskussion gespült wird und sie auch endlich davon mitbekommen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die eigenartige Begegnung mit einem NPC, welche in der Community gerade die Runde macht.

Oblivion: Dieser Charakter geht auch im Remaster auf Tauchgang

Ein Beweisbild der Entdeckung ist auf Reddit zu sehen, angehängt an einen Post mit dem Titel „Shoutout an diesen random Typen, der unter Wasser chillt in der Bucht von Niben„. Der Screenshot zeigt augenscheinlich einen in einen langen Umhang gekleideten Argonier, der am Grunde eines Gewässers steht, umgeben von Seegras. Die Anvisierung im Spiel verrät seinen Namen: „Tooth-in-the-Sea“, zu Deutsch bekannt als Zahn-im-Meer.

So random wie es Nutzer*in leadraine ausdrückt, ist dieser Charakter allerdings gar nicht, so erklären es Kommentare unter dem Post. Tatsächlich handelt es sich um einen der in der Welt verstreuten Meister-Trainer, die euch helfen, eure Fähigkeiten in bestimmten Bereichen weiter auszubauen.

Der gute Zahn-im-Meer kann sein Wissen über Veränderung mit euch teilen, aber nur, wenn ihr euer Level entsprechend hoch ist und ihr es schafft, drei Stunden lang unterhalb der Wasseroberfläche zu bleiben. Außer, ihr seid selbst Argonier, dann gibt es nämlich einen Vertrauensvorschuss von ihm und ihr könnte eure Lektion ohne Vorgeplänkel beginnen.

Aquaphiler Argonier

Von all dem wussten viele Oblivion-Fans bis zu dem Post von leadraine allerdings noch nichts, wie sie zahlreich bekunden. „Wow, ich wusste gar nicht, dass dieser Charakter existiert! 20 Jahre und ich lerne immer noch Neues über Oblivion„, drückt beispielsweise eine Person ihre Freude über die gewonnene Information aus. Und wer sich nicht ordentlich mit Guides ausgestattet hat, kann die Wasserratte auch leicht übersehen. Immerhin steht er jeden Morgen um sechs Uhr auf, um die nächsten zwölf Stunden im kühlen Nass zu verbringen, fern von den Augen gewöhnlicher Reisender.

Neben der Begrüßung von Zahn-im-Meer findet die Community auf Reddit einige weitere The Elder Scrolls 4-Details, um sich zu belustigen. So zum Beispiel eine immense Gefängnisstrafe, die ein*e Oblivion Remastered-Spieler*in sich eingebrockt hat.

