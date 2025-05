Oblivion: Dieser gefährlicher Bug ist zurück – kann euren Spielstand zerstören

16 Jahre nach seinem ursprünglichen Release wandelt Oblivion als Remaster zumindest optisch auf neuen Spuren – spielerisch hat sich dagegen kaum etwas getan.

Und obwohl Bethesda keine Däumchen gedreht hat, tummeln sich noch einige Bugs aus dem 2009 erschienenen Original, auf die Fans sicherlich gerne verzichten würden. Einer von ihnen macht dank der sozialen Medien nun nochmal die Runde und gibt euch einen guten Grund, ihn zu fürchten, denn er kann spielend leicht euren Speicherstand sabotieren.

Oblivion: Diesen gemeinen Bug gibt es auch im Remaster – so vermeidet ihr ihn

Neue Aufmerksamkeit bekommt besagter Bug dank Oblivion-Spieler*in mw3915, der oder die den fiesen Fehler auf Reddit teilte. Mit dem simplen Titel „Ich kann das Oblivion-Tor nicht schließen“ und einem 15-sekündigen Video, zeigt er oder sie, worin genau das Problem besteht, fügt aber auch noch einmal eine schriftliche Beschreibung hinzu und bittet um Hilfe.

Hier findet ihr das Video:

„Hi zusammen. Ich hoffe, jemand außer mir ist darüber gestolpert und hat einen Lösungsvorschlag. Wenn ich mit dem Siegelstein interagiere, startet es die Animation und hört dann abrupt auf und ich stecke am Tor fest. Ich habe versucht, das Spiel neu zu starten. Ich habe auch einen Stunden zurückliegenden Speicherstand geladen und es hat trotzdem nicht funktioniert.“

Ein Blick in die Kommentare verrät: Dieses Problem ist nicht neu. „Ich liebe es, dass der gleiche Glitch auch 19 Jahre später noch existiert. Das ist der Grund, warum ich vor und nach jedem Tor die Quicksafe-Funktion nutze“, schreibt LaureTFem. Frequentiert speichern scheint der beste Schutz vor dem Bug zu sein, wobei mw3915 ja erklärt, dass auch das Laden eines zurückliegenden Speicherstands nicht funktioniert.

Immerhin: Auf dem PC könnt ihr euch aus der misslichen Lage immer noch mithilfe von Konsolen-Kommandos befreien, auf anderen Plattformen… müsst ihr wohl Glück haben. Woher der Bug kommt und wie man ihn verhindert, ist nämlich unbekannt und Bethesda hat ihn in 19 Jahren nicht behoben. Ob sich der erneute Ausflug in die neu aufgelegte Welt des Rollenspiels überhaupt lohnt, verrät unser Test zum Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Quelle: Reddit /@mw3915, LaureTFem