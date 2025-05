Oblivion: Fan macht geisterhafte Entdeckung – „Kann das jemand erklären?“

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (der Einfachheit halber im Folgenden nur noch als Oblivion bezeichnet) steckt auch 19 Jahre nach seiner Veröffentlichung voller Überraschungen. Ob es die alten Bugs sind, die des Charmes wegen übernommen wurden, oder aber seltsame Vorkommnisse, bei denen selbst die alteingesessene Fan-Schar nicht weiß, ob die für das Remaster verantwortlichen Entwickler*innen bei Virtuos sich einen Spaß erlauben.

So zum Beispiel bei einer Entdeckung – oder besser sogar: Erscheinung – die ein*e Nutzer*in jetzt im Spiel gemacht hat und die Erfahrungen damit jetzt auf Reddit geteilt hat. Die Nutzerschaft steht vor einem Rätsel.

Oblivion Remaster: Geist oder Bug? „Horse with no name“ spaltet die Community

„Ich habe Tausende Stunden lang das originale Oblivion gespielt und auch schon mehr als 100 im Remaster versenkt“, versichert TaricIsNotASupport und glaubt damit, scheinbar schon alles im Spiel gesehen zu haben. Eine geisterhafte Erscheinung nahe des Eiszackturm belehrte ihn oder sie jedoch kürzlich eines Besseren. „Ich sah etwas sehr Seltsames in der Ferne“, so heißt es in dem Post weiter – genau nördlich übrigens, wie man im angefügten Video sieht – „und zu meiner Begeisterung war es ein geisterhaftes Pferd ohne Namen.“

Das Pferd steht einfach da, umgeben von Schnee und kargen Felsen, und macht auch keine Anstalten, zu fliehen. „Kann das jemand erklären? Oder besser noch: Hat irgendjemand sonst das Pferd entdeckt?“, fragt TaricIsNotASupport in die Runde und postet auch noch ein weiteres Video, auf dem das Pferd auch tatsächlich geritten werden kann.

Der erste Impuls wäre, von einem Bug auszugehen. „Es sieht aus, wie ein steckengebliebener visueller Effekt“, mutmaßt jffr363, „so als wäre es mit einem Zauberspruch getroffen worden.“ TaricIsNotASupport wünschte, es wäre so einfach und fragt sich, warum jemand ein zufälliges Pferd verzaubern sollte, noch dazu in dieser Einöde.

Gleichzeitig sieht sich der/die Entdecker*in des Geisterpferdes auch mit Skepsis konfrontiert. So gebe es kein Beleg, dass das Pferd – wie TaricIsNotASupport behauptet – keinen Namen hätte, wie es ansonsten bei diesen Tieren üblich ist. Ob geisterhafte Erscheinung oder schiefgegangener Zauber – es ist definitiv eine der Kuriositäten, die Oblivion auch 19 Jahre nach Erscheinen die Spielerschaft noch zu fasziniert. Unseren Test zum Remaster könnt ihr hier lesen.

Quelle: Reddit / TaricIsNotASupport, jffr363