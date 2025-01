Oblivion-Remake steht kurz bevor: fantastisches Fan-Fest – „Kann ich nicht glauben“

Kein Scherz: Seit dem Jahre 2016 schrauben talentierte Fans bereits an Skyblivion. Nein, ihr habt euch nicht verlesen! Denn die in Entstehung befindliche Mega-Mod will The Elder Scrolls IV: Oblivion gänzlich neu ausrollen – und zwar gestützt vom Grafik-Gerüst aus The Elder Scroll V: Skyrim.

Jetzt haben die emsigen Mädels und Jungs ein brandneues, fast viertelstündiges Video auf YouTube gehievt. Dessen Inhalt: Nebst blickschönen Schauwerten aus der Provinz Cyrodiil allgemein und der Kaiserstadt speziell, werden wir zum aktuellen Entwicklungsstand abgeholt. Dabei überrascht: Der Release-Termin rückt gerade gefährlich nahe heran.

Wann erscheint das Oblivion-Remake in der Skyrim-Engine?

Ihr mögt zu offenen Spielwelten, Fantasy-Universen oder Studio Bethesda stehe, wie ihr wollt, aber eines bleibt eine unumstößliche Wahrheit: Die Elder Scrolls-Reihe hat mit ihren fantastischen Open Worlds ganze Generationen in ihren Bann geschlagen. Und auch bei unseren zeitgenössischen Reviews konnten sowohl Oblivion als auch Skyrim amtliche 9.0er-Wertungen absahnen. Und heute? Fiebern Fans dem entgegen, woran auch immer die Bethesda Game Studios mit The Elder Scrolls VI gerade rührt.

Seht nachstehend das in Video gegossenen Status-Update. YouTube-Kommentare wie „Kann ich nicht glauben, wie kurz davor wir stehen, das tatsächlich zu spielen“, zeugt von Begeisterung in der Community.

Ein Release-Datum für Teil sechs der Fantasy-Saga bleibt bekanntermaßen eine schmerzliche Ungewissheit. Und da kommt Skyblivion ins Spiel; denn die Macher*innen peilen aktuell einen Veröffentlichungstermin für 2025 an. Vielleicht das momentan Wichtigste: Wer eigenständig einen Release-Termin von Skyblivion für das laufende Jahr in trockene Tücher wickeln möchte, kann sich dem Team anschließen. Oben verlinktes YouTube-Video zeichnet nach, was das Team seit ihrer letzten Wasserstandsmeldung alles erreicht hat.

So ist beispielsweise die Karte der Spielwelt fast vollständig fertiggestellt – mit Ausnahme der Nibenay-Region. Was etwa 3D-Objekte angeht, wurde ein Großteil bereits vollständig modelliert. Mit Ausnahme von Pflanzen, bei denen zum Zeitpunkt jetzt 74 von insgesamt 118 Objekte erfolgreich über die Ziellinie geschubst wurden. Das ist dann auch eine Baustelle, auf der sich interessierte 3D-Artists mit grünem Daumen einbringen können – wird auch im Video betont.

Wird auch die Erweiterung The Elder Scrolls IV: Shivering Isles neu aufgelegt?

Übrigens: Erklärtes Hauptziel des Teams ist es, das Hauptspiel The Elder Scroll IV: Oblivion im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Sowas wie der Erweiterung Shivering Isles werden sich die Kreativschaffenden erst dann annehmen, wenn Skyblivion als neu interpretiertes Oblivion erfolgreich ins Ziel eingelaufen ist. Wir bleiben gespannt, ob dem Team diese Großprojekt von herkulischen Dimensionen glückt – verfolgen Skyblivion weiterhin aufmerksam.

Apropos geteilte Aufmerksamkeit: Hat Jez Corden der Plattform Twitter geschenkt – wo der Branchenexperte seine Einschätzung zu einem offiziellen Remaster zu Oblivion in den Äther bläst.

