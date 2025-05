Oblivion: Mit diesen 3 Gratis-Downloads erstrahlt das Remaster im neuen Glanz

Was als eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse jüngster Videospielgeschichte gehandelt wurde, wurde am 22. April Wirklichkeit: Oblivion Remastered, die aufpolierte Neuauflage des ursprünglich 2006 veröffentlichten, vierten Teils von The Elder Scrolls, ist erschienen. Seither sieht Cyrodiil dank Unreal Engine 5 eine ganze Ecke schöner aus.

Die schönen Schauwerte bedeuten aber längst nicht, dass die Modding-Community die Füße stillhält. Einer jener Kreativen, der sich in der Vergangenheit mit HD-Projekten zu Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3 hervorgetan hat, hört auf den User-Namen Halk Hogan. Der Kreativkopf ist auch jetzt wieder bei Oblivion Remastered aktiv geworden, hat gleich drei Mods aus dem Boden gestampft – die längst nicht allen gefallen dürften.

Die Schönheitsköniginnen unter den Oblivion-Mods?

Alle drei Oblivion-Mods werden wie gewohnt als Gratis-Download auf Nexus Mods bereitgestellt. Die drei Modifikationen bringen jeweils wenige Megabyte auf die Waage, widmen sich dem äußeren Erscheinungsbild der Charaktere. Bereits am 28. April hochgeladen wurde Realistic High Quality Skin. Wie die Benennung erahnen lässt, wird hier „die menschliche Haut verbessert und noch realistischer gemacht“. Die Verbesserungen sollen die Charaktermodelle im Spiel „von den Zehen bis zum Hals“ betreffen, so die Beschreibung.

Mal ehrlich: Solche Vergleichsbilder erinnert eher an Verjüngungskur, oder neue Skincare-Routine, oder? Credit: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios / Virtuos, / Nexus Mods (Halk Hogan PL)

Sprich: Egal, ob weiblich oder männlich gelesene Charaktere, ob katzenartige Khajiit oder schuppige Argonier, diese Modifikation betrifft sowohl Nichtspielercharaktere als auch die von euch gesteuerte Spielfigur. Download-Größe: Gerade mal 2,1 Megabyte. Nochmals ans Körperliche, aber speziell fürs kaiserliche Volk aus The Elder Scrolls, geht es mit Ultra Quality 8K Body Textures – Imperials.

Wer sich das seit dem 1. Mai bereitgestellte Download-Paket mit Größe von 20,3 MB (für die 4K-Ausführung) oder 57,9 MB (beim 8K-Angebot) zieht, bekommt im Kern dasselbe wie in der oben vorgestellten Mod: überarbeitete und vermeintlich auf Realismus gebürstete Texturen für Charaktere – nur eben diesmal eben extra für Imperiale. Endgültig in den Jungbrunnen ist die ebenfalls am 1. Mai hochgeladen Mod Smooth Beautiful Faces gefallen. Ziel von Halk Hogan war es offenkundig, glattere und jünger wirkende Gesichtstexturen zu erstellen.

Wer sich das 29,3 Megabyte-Paket auf die Festplatte legt, wird vor allem die bei weiblich gelesenen Charakteren straffere Haut auffallen. Bedenkt: „Damit die Mod wie beabsichtigt funktioniert, sollte der Schieberegler für das Alter des Spielers […] ganz links stehen“.

Die Veränderungen sollen aber auch unabhängig vom gewählten Alter augenfällig werden. Ob die Charaktergesichter damit tatsächlich besser aussehen, oder eher so, als hätte jemand einen Instagram-Beauty Filter draufgeklatscht, bleibt Geschmackssache.

