Oblivion Remake holt gestrichene Inhalte zurück – „Rückkehr zu altem Ruhm“

Das fangemachte Remake-Projekt zu The Elder Scrolls 4: Oblivion nähert sich nach jahrelanger Arbeit seinem Release. Das Entwicklungsteam bekräftigt in dem neuen Trailer seine Zuversicht, dass es wie geplant veröffentlicht werden kann.

Das frische Video zu Skyblivion zeigt dabei einmal mehr, welch Mammutprojekt die Modding-Gruppe TES Renewal auf sich genommen hat. Im Gegensatz zum offiziellen Remaster des RPGs, das seit April verfügbar ist, wurde hier innerhalb des Nachfolgertitels Skyrim die Welt Cyrodiil nachgebaut – und einige Dinge hinzugefügt, die das Original nicht hatte.

Oblivion-Remake lässt verschollene Stadt auferstehen

Dabei setzt Skyblivion nicht nur auf ein komplettes Re-Design von Städten (wie der virtuelle Rundgang durch Anvil im neuen Video zeigt), Regionen, Ausrüstung und Waffen, sondern holt auch Orte aus der Versenkung, die schon in Vergessenheit geraten waren – sowohl innerhalb des Spiels, als auch während der Programmierung. So könnt ihr die Stadt Sutch besuchen, die im Original von Oblivion noch kurz vor Release gestrichen wurde.

Seht hier das Entwickler*innen-Tagebuch zu Skyblivion mit Timestamp beim Teil über Sutch:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir haben daran gearbeitet, Sutch zu einer Rückkehr zu altem Ruhm zu verhelfen“, heißt es im Video. Tatsächlich war Sutch in dem Spiel nicht mehr als die Ruine einer kleinen Abtei nördlich von Anvil. In Skyblivion pulsiert hier zwar auch nicht gerade das Leben, immerhin jedoch ist die Ruinenstadt deutlich größer und verwinkelter. Man kann sich wirklich vorstellen, dass hier einmal Abenteurer*innen, Händler*innen oder Straßenkünstler*innen durch die Gassen geschlendert sind.

Lesetipp: So steht es um Modding innerhalb von Skyblivion

„Die einst blühende Stadt ist mittlerweile an die Zeit verloren“, offenbart die Vertonung des Videos mit einer oblivionhaften Stimme. Dafür gebe es jetzt einen dedizierten Schutzpatron für Sutch in der verfallenen Kirche von Kynareth.

Dieses Detail zeigt, dass es den Macher*innen hinter diesem Werk nicht einfach nur darum geht, das mittlerweile 19 Jahre alte Oblivion grafisch aufzupolieren. Es stecken Leute mit viel Leidenschaft für die Lore des RPG-Epos dahinter, die das Remake-Projekt zu etwas besonderem machen wollen. Wenn ihr ebenso viel Begeisterung für die Reihe aufbringen könnt, wird es euch freuen, einen Ableger von The Elder Scrolls gerade gratis spielen zu dürfen.

Quelle: YouTube / Rebelzize