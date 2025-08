Oblivion Remake: Neuer Trailer zeigt atemberaubende Details – „wird in die Geschichte eingehen“

Die Aufregung unter Rollenspielfans war groß, als Bethesda im April mal eben das Remaster zu The Elder Scrolls 4: Oblivion auf den Tisch geknallt hat. Dass dieses kommen sollte, war schon vorausgeahnt worden, eine Bestätigung gab es dann aber erst von Publisher Bethesda in einer Präsentation, samt anschließendem Shadowdrop.

Gleichzeitig sorgten sich jedoch nicht wenige um Skyblivion – ein Fan-Projekt, das Oblivion komplett im Stile des Nachfolgers Skyrim reinterpretieren soll. Deren Macher*innen meldeten sich aber schnell, versicherten, dass das Projekt wie geplant weiter gehen soll. Nun erschien zum ersten Mal seit einem knappen Jahr ein neuer, detailreicher Einblick in die Arbeit der Entwickler*innen.

Oblivion-Remake Skyblivion mit atemberaubenden Einblicken

Der größte Unterschied zum Oblivion-Remaster ist natürlich, dass es sich bei Skyblivion um ein waschechtes Remake handelt. Dies sei, so ist im Video zu hören, auch der Grund, warum die Existenz des Projekts auch neben dem offiziellen Release von Bethesda noch Sinn ergebe. Es „erfindet Oblivion von Grund auf neu und bringt es auf den Standard vor modernen RPGs“. Dabei werden unter anderem komplett neu designte Areale, Dungeons und Städte eingeführt.

Seht hier die sechste Ausgabe des Entwickler*innen-Tagesbuchs von Skyblivion:

Im neuen, 15 Minuten langen Video werden verschiedene Regionen aus der Spielwelt von Oblivion gezeigt, ebenso wie beeindruckende Details zur Charakteranpassung. Rund vier Minuten entfallen auf einen umfangreichen Blick über die Stadt Anvil mit ihrem geschäftigen Hafen, der ikonischen Meerjungfrauenstatue, dem Marktplatz sowie der Kirche von Dibella. Darüber hinaus sehen wir die an mediterrane Gegenden erinnernde Goldküste, die Ruinen der Stadt Sutch, sowie die Totenländer mit ihren monsterhaften Bewohnern Daedroth, Atronach oder Spinnen-Daedra.

Die Fans sind begeistert und lassen kein Zweifel daran, dass Skyblivion einen Platz neben dem offiziellen Remaster verdient hat. „Das wird in die Geschichte als größte und beste Mod eingehen“, freut sich mikari3489. „Das Remaster war nur eine frische Schicht Farbe“, meint CR-ud2pk. „Skyblivion ist das wahre Upgrade.“

Noch wagt man sich nicht an ein konkretes Release-Datum, ist aber zuversichtlich, dass eine Veröffentlichung wie geplant noch in 2025 stattfinden kann. Dabei suchen die kreativen Köpfe hinter Skyblivion immer nach weiteren Freiwilligen, die sie an der Arbeit am Spiel unterstützen. Ob das Spiel am Ende wirklich so gut ankommt, wie das Oblivion Remaster, wird sich also vielleicht noch dieses Jahr zeigen.

