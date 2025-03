Vergesst The Elder Scrolls 6: Dieses Bethesda-Spiel soll schon bald als Unreal Engine 5-Remake kommen

Während The Elder Scrolls 6 wohl vermutlich immer noch in sehr weiter Ferne liegt, lässt Bethesda Gerüchten zufolge auch an einem Remake zu Oblivion werkeln, dem vierten Teil der Reihe.

Zuletzt diskutierten gleich mehrere Insider über den ungefähren Release-Termin der wohl in Unreal Engine 5 entwickelten Neuauflage, im Raum stand der Monat Juni. Für diese Aussage war der in der Industrie längst überaus bekannte Leaker NatetheHate verantwortlich, der sich jetzt mit einer erneuten Prognose einschaltet.

Oblivion: Remake-Release doch früher als gedacht

Nach einer konkreten Frage auf Twitter vermeldet er, dass es schon bald News zu dem gerüchtweise entstehenden Oblivion-Remake geben wird: „Entweder diesen oder nächsten Monat“ rechnet er demnach mit Neuigkeiten. Auch die Veröffentlichung soll demnach in greifbare Nähe rücken: „Der Release ist vermutlich früher als das ursprüngliche Juni-Ziel.“

Einen genauen Termin nennt NatetheHate nicht, er arbeite gerade noch an den Details. Die Kolleg*innen von VGC wollen sogar noch mehr wissen: Dort schreibt man, dass nicht näher genannte Quellen zum einen das Gerücht über eine baldige Enthüllung bestätigt haben, zum anderen aber auch behaupten, dass die Neuauflage bereits kommenden Monat erscheinen könnte.

Lesetipp: Wird das der Schauplatz von The Elder Scrolls 6?

Worin sich die Gerüchte einig sind: Dass sich das Oblivion-Remake nicht bei Bethesda in Entwicklung befindet, sondern bei Virtuos. Das 2004 in Shanghai gegründete Studio ist darauf spezialisiert, Projekte für andere Entwickler umzusetzen oder Hilfe zu leisten und hat unter anderem an Dark Souls und Bioshock Remastered sowie Call of Duty: Black Ops 4 und Assassin’s Creed mitgearbeitet.

Was sie nun aus dem ursprünglich 2006 veröffentlichten Oblivion zaubern, bleibt abzuwarten, aber vielleicht bekommen wir ja wirklich schon in Kürze brandheiße Neuigkeiten. In der Zwischenzeit lohnt sich auch ein erneuter Besuch im Nachfolger, denn ein Fan hat gerade erst festgestellt, für welche absurden (und absurd praktischen) Zwecke sich die Leichen in Skyrim so nutzen lassen.

Quellen: Twitter /@ NateTheHate2, VGC