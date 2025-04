Oblivion-Remaster: “Alles großartig“ – doch an einer Sache reibt sich die Community

Zuerst gab es die geleakten Screenshots, dann ging alles ganz schnell – und The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered wurde tatsächlich ohne weitere Vorlaufzeit am 22. April veröffentlicht. Nicht nur erstrahlt das ursprünglich 2006 veröffentlichte Rollenspiel dank Unreal Engine 5 im neuen Grafik-Glanz, auch bei Gameplay-Bauteilen wie Treffer-Feedback oder Benutzer*innenoberfläche wurde nachgebessert.

Man kann sagen: Die aufwendige Neuauflage dieses Rollenspiel-Schwergewichts kommt bei Spielenden ausnehmend positiv an – dafür verbürgen sich auch die „sehr positiven“ Rezensionen auf Steam. Einerseits. Andererseits darf bemängelt werden, dass Oblivion Remastered jetzt zwar grafisch aufgeholt hat, aber spielerisch irgendwie in den Nullerjahren festhängt. Sei’s drum: Spieler*innen entdecken Cyrodiil jetzt nochmal neu, reiben sich dabei auch vergnügt an Kleinigkeiten …

Oblivion Remastered: Eine Bewegungsanimation, sie zu knechten …

„Wieso spricht niemand über die Laufanimation“, schreibt ein*e Nutzer*in auf Reddit. Unter der Frage findet sich ein kurzer Gameplay-Clip aus Oblivion Remastered, in dem wir den Spielercharakter aus der Schulterperspektive beobachten. Genauer bekommen wir die Laufanimation zu sehen, bei der die Spielfigur mit auffällig vorgeschobenem Oberkörper und wild rudernden Armen durch die Landschaft flitzt.

Eine Ansicht, die im Subreddit für amüsierte Gemüter sorgt, wofür Wortmeldungen stehen wie „Bruder, ich liebe es. Sieht so aus, als würdest du versuchen, den Hintern hochzukriegen“. Bei aller Albernheit belegt eine solche absurd wirkende Bewegungsanimation zudem, wie sehr Spieler*innen gerade Oblivion Remastered feiern.

„Sieht genauso albern aus wie das alte Spiel, fühlt sich wie zu Hause an“, schreibt eine andere Person – und ein*e weitere*r Nutzer*in pflichtet bei mit: „Alles großartig, außer diese Sprint-Animation“. Ein eine ähnliche Kerbe schlägt ein User-Statement wie: “Was ich daran liebe, ist, dass es sich so anfühlt und aussieht, als hätten sie [Bethesda Game Studios, Virtuos] das Sprinten aus dem Originalspiel beibehalten“. Und auch, wenn die Sprint-Funktion erst mit dem Remaster ergänzt wurde, „um modernen RPG-Standards gerecht zu werden“, wie es vonseiten Bethesdas heißt, an der Fan-Aussage ist etwas dran.

Comeback der kultigen Bethesda-Bugs

Steht diese animierte Kleinigkeit doch stellvertretend dafür, wie sehr Spieler*innen ein Oblivion Remastered mit den für ein Bethesda-Spiel so typischen Fehlerchen begrüßen. Das belegt auch ein weiteres Reddit-Posting, in dem aus der Ego-Perspektive ein Gegner mit Pfeil und Bogen bearbeitet wird, als das Monster unvermittelt, wie von Geisterhand, wild durch den Raum flitzt.

Was nach einem Fehler bei der Ragdoll-Physik aussieht, wird bei Fans mit einem „Jetzt bin ich mir sicher, dass es Elder Scrolls ist“ umarmt. Falls ihr jetzt also direkt kostengünstig mit Oblivion Remastered loslegen wollt, könnt ihr aktuell einen 17-prozentigen Rabatt nutzen.

