Oblivion Remaster: Entwickler verärgert Fans mit dieser Entscheidung – „Was ist überhaupt der Sinn darin?“

Der Release des Remasters von The Elder Scrolls 4: Oblivion im vergangenen April kam plötzlich, jedoch nicht überraschend, wurde doch bereits im Vorfeld stark gemunkelt, dass Entwicklerstudio Bethesda daran werkelt.

In der Folge zogen die Fans also wieder scharenweise durch das Reich Cyrodiil und erfreuten sich an der Nostalgie und den schrulligen Details des beliebten Rollenspiels. Wer das bislang verpasst hat, kann es demnächst als physische Version nachholen. Wobei, so ganz stimmt das ja nicht…

Oblivion Remaster: Neuer Release kommt mit umstrittener Entscheidung

Denn obwohl ihr das Oblivion Remaster etwa für PlayStation 5 und die Xbox Series in einem Monat als das besitzen könnt, was als „physischer Release“ bezeichnet wird, ist es alles andere als das. Man würde meinen, ihr bekämt eine – üblicherweise blaue respektive grüne – Spielhülle mit einer guten alten Disc, auf welcher sich wiederum das Spiel befindet. Wie ein Reddit-Post jetzt herausgestellt hat, ist dem ganz und gar nicht so.

„Code in a Box“ lautet der verhasste Begriff, den Retailer PlayAsia der Spielbezeichnung hinzugefügt hat, wie User bombchu_ festhält. Soll heißen: Ihr bekommt einen Download-Code, besitzt das Spiel physisch also genauso wenig, wie bisher auch. Was der Sinn dahinter ist, wird unter dem Beitrag heftig diskutiert. „Sie wollen physische Medien wirklich abschaffen, oder? Ekelhaft“, echauffiert sich HomelessBoxBoy, während LightyLittleDust völlig zurecht fragt: „Was ist überhaupt der Sinn darin, es ‚physisch‘ herauszubringen? Was für ein Witz.“

Lesetipp: So steht es um das Oblivion-Fan-Remake Skyblivion

Tatsächlich stellen viele User*innen heraus, dass sie sich gerne eine Spielhülle ins Regal stellen; wenn aber dann nicht mal das Spiel enthalten ist, sei es sinnlos. „Ich hoffe, es hat dann wenigstens einen Guide und eine Karte“, hofft ovojr, dürfte in dieser Erwartung jedoch enttäuscht werden.

Die in fast jedem Post herauszulesende Enttäuschung ist nur ein weiterer Eintrag in der Debatte um Download-Codes, die als physische Releases verkauft werden – zuletzt viel zu beobachten bei den Game Key Cards auf der Nintendo Switch 2. Währenddessen kommt die – vielleicht nicht ganz so – physische Version vom Oblivion Remaster am 13. Oktober zu uns.

Quellen: Reddit / bombchu_, HomelessBoxBoy, LightyLittleDust, ovojr