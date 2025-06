Oblivion-Remaster begeistert Fans mit “Fallout 4-Style”-Upgrade –jetzt kostenlos laden

Zwar galoppieren sowohl Oblivion Remastered als auch Fallout 4 aus dem Laufstall namens Bethesda Game Studios – doch die zwei Spiele teilen nicht nur Gemeinsamkeiten. Zwar sind beide Titel mit einer epischen Open World gesegnet, wo Kampf und Storytelling im Vordergrund stehen, mit einer eigenen Settlement-Mechanik kann das Kaiserreich Cyrodiil allerdings nicht aufwarten.

Aber die Modding-Community schläft bekanntlich nie – und so wurde am 23. Juni tatsächlich eine ganz besondere, neue Mod veröffentlicht. Dieselbe schickt sich nämlich an, das Bauen von Siedlungen in Oblivion Remastered neu auferstehen zu lassen. Doch bis diese Mod vollends ihr Versprechen einlöst, dauert es wohl noch …

Oblivion Remastered: Neue Mod für den Siedlungsbau veröffentlicht

„Platziert Gegenstände in der Welt mit Fallout 4-Style“, heißt es in der Beschreibung auf Nexus Mods – nicht zu Unrecht. Denn was ihr nicht erwarten dürft, ist ein ausgewachsenes Siedlungsbau-System, welches es mit dem aus dem vierten Fallout-Spiel aufnehmen kann. Was “Oblivion Settlement Building – Spawn and Place Objects” dafür bisher auffährt, ist, dass Objekte auf Abruf erscheinen und platziert werden.

Allerdings hofft Modder*in MadAborModding darauf, dass die Kreation genug Aufmerksamkeit erlangt, damit sich ein anderes Modding-Talent dem vollwertigen Siedlungsbau annimmt. Oder derselbe als Gemeinschaftsprojekt entsteht. Doch wie kommt diese rudimentär verbaute Gameplay-Komponente bis dato in der Community an?

Zeitpunkt jetzt (24. Juni) wurde die Mod etwas mehr als 50-mal heruntergeladen. Der bisherige Download-Erfolg ist also noch sehr überschaubar. Wie wiederum ist es um die konkrete Resonanz aus der Community bestellt? Unter den 21 Kommentaren finden sich zahlreiche positive – und keine negativen. Das Meinungsbild ist von Begeisterung geprägt, zeigen hinterlassene Postings wie „Das wird definitiv zu etwas Legendärem heranwachsen“, „Wow, das verändert alles“, oder „Das funktioniert wie RTS für Fallout 3“.

Lesetipp: Oblivion Remastered: Spieler erhält kuriose Strafe

Mit „RTS“ meint der Kommentarschreibende sehr wahrscheinlich eben jene Real Time Settler-Mod für das dritte Fallout-Spiel, die mit über 700.000 Downloads dieses noch frische Oblivion-Projekt haushoch überflügelt. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen – und die aktuelle, frühe Mod-Version lohnt auch jetzt schon.

Zumal die Download-Größe mit gerade mal 100 Kilobyte wirklich schlank daherkommt. Wie gewohnt von Nexus Mods, liegt auch „Oblivion Settlement Building – Spawn and Place Objects” sowohl eine leicht verständliche Installations-Beschreibung bei, als auch eine knappe Erklärung der Steuerung. Wer demgegenüber lieber das Kampfsystem von Oblivion Remastered generalüberholen möchte, sollte sich eine andere Mod auf die Festplatte ziehen.

Quellen: Nexus Mods / MadAborModding, Hairballtea, gloomfrost, PITUFITO, arcoolka