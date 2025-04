Oblivion-Remaster kostenlos: Bethesda macht großzügiges Geschenk

Wie immer sind die Leaks der offiziellen Ankündigung zuvorgekommen, aber gestern hat Bethesda dann endlich die Katze aus dem Sack gelassen und das Oblivion-Remaster enthüllt.

Wobei, was heißt enthüllt? Direkt veröffentlicht hat man die Neuauflage dieses fast 20 Jahre alten Klassikers, auch im Xbox Game Pass ist der vierte Elder Scrolls-Ableger sofort gelandet. Mit dem Abo-Service könnt ihr ihn also ohne Extrakosten zocken, doch eine Gruppe engagierter Fans hat das Spiel sogar gleich geschenkt bekommen.

Oblivion: Bethesda beschenkt Skyblivion-Modder*innen

Wenn ihr ein bisschen tiefer im Elder Scrolls-Franchise drinsteckt und am PC unterwegs seid, habt ihr sicherlich bereits von dem Oblivion-Fan-Projekt Skyblivion gehört, bei dem es sich einige Modder*innen zur Aufgabe gemacht haben, das Rollenspiel in der Skyrim-Engine zu erneuern. Wer denkt, dass Bethesda dieses Vorhaben ein Dorn im Auge wäre, irrt. Tatsächlich befürworten die Entwickler*innen das Fan-Projekt nicht nur, sie unterstützen es auch.

Mit warmen Worten natürlich, genau wie mit dem Ausbleiben eines fiesen Copyright-Strikes. Aber auch mit kostenlosen Digitalversionen des Oblivion-Remasters für das gesamte Modding-Team, wie der offizielle Twitter-Kanal von Skyblivion jetzt verraten hat: „Vielen Dank an unsere Freunde bei den Bethesda Studios für ihre fortwährende Unterstützung von Skyblivion.“

Passend dazu: The Elder Scrolls 6-Ex-Entwickler befürchtet Shitstorm

„Als riesige Fans sind wir unendlich dankbar für das großzügige Geschenk, das man uns mit Spiele-Keys von Oblivion Remastered für das ganze Modding-Team gemacht hat. Das bedeutet uns so viel. Danke für alles, Bethesda“, heißt es dort. Im Gegensatz zu gewissen anderen Firmen greift das Studio hinter The Elder Scrolls, Starfield und Fallout seinen treuesten Fans also unter die Arme und belohnt entsprechendes Engagement sogar, anstatt es abzustrafen.

Wenn ihr Oblivion kostenlos abgreifen wollt, müsst ihr also wohl selbst ein derartiges Projekt auf die Beine stellen. Alternativ seid ihr vielleicht bereits Game Pass-Abonnent*innen, dann könnt ihr die 120GB immerhin ohne zusätzliche Kosten wuppen – auch kein schlechter Deal. Wenn ihr euch hingegen auf Skyblivion freut, müsst ihr euch wegen des offiziellen Remasters keine Sorgen machen: Die Modder*innen wollen trotzdem noch ihre Version von Oblivion umsetzen.

Quelle: Twitter /@TESRSkyblivion