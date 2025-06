Steam: Brandneues Rollenspiel lockt mit erstem Sale – jetzt schon 20% günstiger

Vor nicht einmal zwei Monaten ist auf Steam die Neuauflage eines Rollenspiel-Meisterwerks erschienen und hat direkt wieder unzählige Genre-Fans in den Bann gezogen. Wer noch nicht zugeschlagen hat, darf sich freuen, denn bereits jetzt gibt es den technisch aufgehübschten Klassiker deutlich günstiger.

Wir meinen natürlich The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, welches von Bethesda am 22. April 2025 veröffentlicht wurde. Nachdem es im Vorfeld allerlei Gerüchte gegeben hat, bestätigte das Studio diese schlussendlich und schob den Release direkt hinterher. Solltet ihr beim Kauf gezögert haben, dürft ihr jetzt abermals ins Grübel kommen: Auf Steam bekommt ihr das Rollenspiel mit 20 Prozent Rabatt.

Oblivion Remastered: Auf Steam schon im Angebot

Dass ein gerade erst veröffentlichtes AAA-Spiel nach so kurzer Zeit im Preis reduziert ist, kommt nicht oft vor. Meistens nur dann, wenn die ersten Verkaufszahlen eher unter den Erwartungen geblieben sind. Im Falle von Oblivion Remastered sollte das eher nicht der Fall sein, immerhin erfreute sich die Rückkehr nach Cyrodiil schon nach kurzer Zeit über ein millionenfaches Publikum.

Unabhängig davon, warum Bethesda bereits jetzt das erste Angebot zückt, für euch ist das nur vorteilhaft. Immerhin erhaltet ihr dadurch die jetzt auf der Unreal Engine 5 basierende Neuauflage bei Steam für 43,99 Euro in der Standard-Version. Normalerweise werden 54,99 Euro fällig, sprich ihr spart derzeit 20 Prozent.

Lesetipp: So gut ist das Oblivion Remastered

Soll es noch etwas mehr sein, greift ihr alternativ zur Deluxe Edition von Oblivion Remastered, die nach Abzug des Rabatts 51,99 Euro kostet. Normalerweise müsstet ihr dafür 64,99 Euro hinlegen, um unter anderem ein digitales Artbook, den Soundtrack des Spiels und ein paar kosmetische Gegenstände im Spiel zu erhalten.

Lohnt sich der Kauf überhaupt?

Wenn ihr gerade unbedingt ein Rollenspiel in eurem Leben benötigt, dann ist Oblivion Remastered auf jeden Fall nicht die schlechteste Idee. Immerhin bekommt ihr damit den Vorgänger von Skyrim deutlich aufgehübscht: Dank der fünften Version der Unreal Engine ist ein The Elder Scrolls-Spiel noch nie hübscher gewesen.

Unter der Oberfläche steckt aber weiterhin das altbekannte Spiel, welches erstmals 2006 das Licht der Welt erblickt hat. Euch erwartet eine große, offene Spielwelt, in der sich frei ausgetobt werden darf. Ihr könnt der Hauptstory rund um die dämonisch-schaurigen Oblivion-Tore folgen, euch den verschiedenen Gilden anschließen oder einfach auf Erkundungstour gehen.

Auf Steam fällt das Urteil von über 45.000 Spieler*innen „Größenteils positiv“ aus. Lob gibt es vor allem für das klassische The Elder Scrolls-Gefühl, während aber auf der anderen Seite die teils dürftige Performance im technischen Bereich Kritik erhält. Sollte euch das nicht vom Kauf abhalten, könnt ihr das Angebot noch bis zum Donnerstag, dem 5. Juni 2025, um 18:59 Uhr wahrnehmen. Vor einem fiesen Bug in Oblivion Remastered solltet ihr euch derweil in Acht nehmen.

Quelle: Steam