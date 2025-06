Oblivion Remastered: Erstes Update bringt jetzt Besserung in diesen Punkten – Fans atmen auf

Das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion kam wie ein unerwartetes Geschenk außerhalb von Weihnachten und dem eigenen Geburtstag auf Fans hereingebrochen. Trotz der erfreulichen Überraschung herrscht bei der Entgegennahme auch ein kritischer Blick, denn der technische Rahmen weist an einigen Stellen ziemliche Macken auf.

An deren Ausbesserung arbeitet das Team bei Bethesda gerade fleißig. Als Ergebnis ihrer Bemühungen ist nun der Patch 1.1 abgefallen, welcher an mehreren Ecken Besserung verspricht.

Oblivion Remastered: Patch 1.1 ist ab sofort zum Download bereit

Am 5. Juni rückte das Update vorerst in eine Beta Test-Phase auf Steam, für deren Teilnahme bestimmte Einstellungen vorgenommen werden mussten. Seit dem 11. Juni kann der Download offiziell auf allen Plattformen erfolgen, also auch PlayStation 5 und Xbox Series, hier unter der numerischen Bezeichnung 1.511.102. Adressiert werden vor allem Bugs in der Optik und im Gameplay, sowie diverse Schwierigkeiten mit Quests, die in spielerische Sackgassen führen konnten.

Auch Crashes dürften euch nach dem Installieren des Patches weniger häufig begegnen, da deren Auftreten in bestimmten Abschnitten oder nach speziellen Aktionen erkannt und behoben wurde. So müsst ihr euch beispielsweise nach der Schnellreise nach Vilverin nicht mehr vor einem plötzlichen Absturz fürchten. Die vollständigen Patchnotes lest ihr auf der offiziellen Steam-Seite des Titels.

Lesetipp: Brandneue Mod krempelt Oblivion Remastered komplett um

Runde zwei ist nicht mehr fern

Seit dem Release von Oblivion Remastered hatten Fans ungeduldig auf ein Paket mit Fixes gewartet. Auf Reddit ist dieser Zustand gut dokumentiert, hier beschwerte man sich wenige Wochen nach Veröffentlichung über die ungewisse Wartezeit bis hin zu einem Patch, etwa mit den Worten „Ich werde das Spiel fertig haben, bevor sie einen Patch rausbringen“. Jetzt, da das Softwareupdate endlich Wirklichkeit geworden ist, heißt es Aufatmen in der Community, obwohl einige Baustellen vorerst weiterhin bestehen.

Zumindest bis zum nächsten von zwei großen Patches, die man für Oblivion offiziell angekündigt hat. Auch Version 1.2 soll zuerst auf Steam im Beta-Test verfügbar sein und erst danach die übrigen Plattformen erreichen. Ein genauer Zeitplan hierfür ist noch nicht bekannt, man steckt allerdings die kommenden Wochen als ungefähren Zeitraum ab. Im zweiten Anlauf soll dann vor allem die Performance angepasst werden, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Abgesehen von den technischen Wehwehchen steckt in dem Rollenspiel immer noch der einschneidende Klassiker von vor fast zwanzig Jahren. Wie sich dieser in der Verpackung einer Neuauflage heutzutage spielerisch schlägt, klären wir in unserem Test zu Oblivion Remastered.

Quellen: Steam / The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, Reddit r/Oblivion, elderscrolls.bethesda.net