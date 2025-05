Oblivion Remastered: Fan beendet die Hauptquest – und macht kuriose Entdeckung

Das Rollenspiel The Elder Scrolls 4: Oblivion, wie auch dessen Nachfolger Skyrim, waren stets Musterbeispiele dafür, wie sehr man sich in einem Spiel verlieren kann. Die RPGs leben von den Bewohner*innen und ihren Geschichten, einer Welt, in der man gerne herumstreunt und auf zufällige Ereignisse trifft, sowie kuriosen Möglichkeiten, die die Spielerschaft auch fast 20 Jahre später noch begeistern.

Tatsächlich scheinen die Welt selbst sowie zahlreiche Nebenquests und Aufträge von NPCs mehr Eindruck auf die Abenteurer*innen in Cyrodiil zu machen als die eigentliche Hauptaufgabe. Diesen Eindruck hat ein*e Nutzer*in auf Reddit nach deren Abschluss unweigerlich bekommen.

Oblivion Remastered: Über 97 % bummeln noch in der Spielwelt rum

Champion of Cyrodiil – als solche*n dürft ihr euch betiteln, wenn ihr die Hauptquest von The Elder Scolls 4: Oblivion Remastered abschließt. So heißt nämlich auch die Errungenschaft, die ihr erhaltet und die Reddit-User ObvsThrowaway5120 stolz präsentiert. Dabei fällt ein kleines Detail auf: Nur 2,77 Prozent der Spielenden haben diesen Erfolg ebenfalls freigeschaltet, sprich: haben das Rollenspiel bisher durchgespielt.

Die anderen 97,23 Prozent sind wahrscheinlich noch irgendwo in Cyrodiil unterwegs und bauen Domino-Strecken aus Büchern oder gehen geisterhaften Pferde-Erscheinungen auf den Grund. Die Entschuldigungen, weshalb man sich von seiner wichtigen Hauptmission ablenken lassen kann, sind wahrlich mannigfaltig. „Ich bin einer der Wunderlinge, der die Oblivion-Portale mag“, gesteht beispielsweise Ellert0, „also beende ich die Hauptquest nicht, bevor ich nicht alle 60 gefunden habe.“

Lesetipp: Mit dieser Mod lässt sich der Schwierigkeitsgrad in Oblivion nuancierter anpassen

Nebenbei kann man sich auch an die Spitze diverser Gilden heranarbeiten. „Martin Septim kann sein Buch noch 100 Jahre lesen, bis ich bereit bin“, sagt No-Tone-6853 mit Seitenhieb auf seinen Questgeber, „Ich bin damit beschäftigt, ein Assassine, Meisterdieb und Spielball eines verrückten Gottes zu sein.“ Einige Spieler*innen haben auch einfach das Gefühl, dass das Spiel beendet ist, wenn die Hauptquest durch ist und bewahren sich dies am liebsten als letzten Schritt auf.

Nun ja, es gibt aber auch wirklich viel zu tun und zu entdecken und immerhin ist die Remastered-Version von The Elder Scrolls 4: Oblivion gerade einmal einen Monat alt. Warum euch die Performance in Bethesdas Rollenspiel auf Dauer Probleme bereiten kann, haben wir hier für euch erklärt.

