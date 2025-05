Oblivion Remastered: Fans frustriert – darauf lassen die Entwickler euch jetzt weiter warten

Bethesda ließ die Herzen von Fantasy-Fans vor Kurzem freudig in die Höhe hüpfen, kam mit der Neuauflage des vierten Teils der The Elder Scrolls-Reihe doch etwas, wonach sie sich eine gefühlte Ewigkeit lang gesehnt haben. Doch nur wenige Wochen später sorgt das Oblivion Remasted auch für Frust in der Community.

Ursprünglich verspricht es, das gefeierte Rollenspiel aus dem Jahre 2006 grafisch ordentlich aufzupolieren, wobei natürlich auch die Performance auf den modernen Stand der Technik gebracht werden musste. Doch diese zeigt sich an der einen oder andere Stelle verbesserungswürdig und auf eine Erlösung durch Patches oder Updates wartet ein Teil der Spielerinnen und Spieler schon länger.

Oblivion Remastered: Performance-Probleme – PS5-Patches stehen weiter aus

Rein oberflächlich hält das Oblivion Remastered, was es verspricht: Die Welt von Tamriel wirkt optisch auf Hochglanz poliert und ist dem modernen Stand der Technik angemessen. Doch kratzt man einmal an der bildschönen Oberfläche, offenbaren sich altbekannte Schwächen: Verbuggte Quests, Grafik-Glitches und weitere Wehwehchen plagen die Neuauflage und Bethesda muss immer wieder per Hand nachbessern. Für die Xbox- und PC-Ausführungen des Titels gab es bereits entsprechende Patches, doch PS5-Besitzerinnen und -Besitzer gucken bislang in die Röhre.

Zu allem Ärgernis kommen teilweise sogar Fehler, die euren gesamten Spielstand ruinieren können, hinzu. Böse Zungen behaupten, Bethesda würde Xbox- und PC-Spielenden eine Sonderbehandlung spendieren, immerhin gehört das Studio seit geraumer Zeit zur Microsoft-Gruppe. Dabei dürfte es sich zwar um aus der Frustration geborene Verschwörungstheorien handeln, doch ein gewisses Gefühl der Ungerechtigkeit lässt sich zumindest nachvollziehen. Wirft man einmal einen Blick in das Xbox-Update, stellt man aber schnell fest, dass sich hier auch nicht all zu viel verbessert hat – was allerdings auch niemandem hilft.

Wie es um künftige Updates für das Oblivion Remastered steht, das weiß nur Bethesda selbst. Leider hüllt man sich diesbezüglich schon von Beginn an in einen Mantel des Schweigens, weswegen Franchise-Fans nur übrigbleibt, auf Besserung zu hoffen. Dass im Hintergrund an einem größeren Patch für den an sich populären Titel gewerkelt wird, davon ist immerhin auszugehen. Schwer vorstellbar zumindest, dass das Studio, welches sich auch für Titel wie Fallout, Starfield oder DOOM verantwortlich zeigt, seine Spielenden in Tamriels Regen stehen lässt – wenn auch eine offizielle Bestätigung bisher ausblieb.

Vorstellbar ist auch, dass die längere Wartezeit, von der vor allem PS5- aber auch alle anderen Spielenden betroffen sind, auf die technische Unzugänglichkeit zurückzuführen ist. Für etwaige Probleme, die bereits im Original existent waren und nicht gerade mit optischen Unebenheiten in Verbindung stehen, müssen die kreativen Köpfe womöglich abseits der Unreal Engine 5 an den richtigen Stellschrauben drehen, die unter dem Rost der alten Tage leiden. Besonders stressig: Ein Problem des Oblivion Remastered wird immer schlimmer, je länger ihr spielt, wie ein Experte warnt.

