Oblivion Remastered: Legendärer Fehler bleibt auch nach 19 Jahren im Spiel – „Genau, wie es sein sollte“

Bethesda Game Studios und Virtuos haben sich alle Mühe gegeben und The Elder Scrolls 4: Oblivion mit dem diese Woche erschienenen Remaster optisch auf ein ganz neues Level gehoben. Inhaltlich hat man sich aber bewusst ganz nah am Original gehalten.

Und das, obwohl das gefeierte Rollenspiel damals in einigen Punkten etwas unausgereift wirkte: Obgleich die Welt detailliert designt und die Charaktere gut geschrieben waren, so gab es doch so manche hakelige Gesichtsanimation und auch ein steifes Kampfsystem. Aber darin lag auch ein wenig der Charme des Spiels, weshalb Fans sich freuen, dass einige der Fehler – nicht ganz ohne Selbstironie – auch ins Remaster übernommen wurden.

So hat ein Fan beim Spielen von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered jetzt herausgefunden, dass ein Fehler im Original-Spiel von 2006 in einem Dialog übernommen wurde – und das ganz offensichtlich mit voller Absicht. So sagt der Charakter Tandilwe in der englischen Originalfassung wörtlich:

„I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound, and the Temple, all on the same night! Wait a minute, let me do that one again. I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound, and the Temple, all on the same night!“

Tandilwe, „The Elder Scolls 4: Oblivion“