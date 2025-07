Oblivion Remastered: Neues Update fügt von Fans gewünschte Funktion hinzu

Die Aufregung um das Remaster zu The Elder Scrolls 4: Oblivion nach dessen recht überraschenden Veröffentlichung im April hat sich erst einmal gelegt. Die Community durchstreift seelenruhig das Land Cyrodiil und entdeckt – wiederholt oder erstmals – Geheimnisse, Kuriositäten und spannende Quests.

Das Entwicklungsteam ist im Hintergrund allerdings nicht untätig und supported das Spiel mit den nötigen Updates. Neben Performanceverbesserung und der stetigen Entfernung von Bugs kommt man in Version 1.2 auch einem lang gehegten Wunsch der Fans nach.

Oblivion Remastered: Zwischenstufe für Schwierigkeitsgrad

Wenn man in einem Videospiel zwischen fünf Schwierigkeitsgraden wählen kann, sollte man meinen, dass da für jeden etwas dabei ist. In The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered scheint es nicht so zu sein, was vor allem an schlecht austarierten Schadenszahlen liegt. So hatten schon viele Fans moniert, dass der dritte Schwierigkeitsgrad Adept zu einfach, die nächsthöhere Stufe Experte jedoch unverhältnismäßig schwieriger sei.

Das Thema wurde zwar auch schon in Mods adressiert, in denen die Schadenszahlen – sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung – angepasst wurden. Nun geht Bethesda das Problem selbst an: Mit der „Zwischenstufe“ Reisender sollen Spieler*innen ein ausgeglicheneres Erlebnis bekommen. „Wir hoffen, dass diese Einstellung als eine gute Brücke zwischen Adept und Experte fungiert“, heißt es in einem Social Media-Post.

Das Update 1.2 zur Feinjustierung eures Schwierigkeitsgrades wird es zunächst nicht für die Konsolen-Versionen von Oblivion geben, sondern in der Steam Beta ausgerollt. Unsere Meinung zu The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered könnt ihr hier lesen.

