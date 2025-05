Oblivion Remastered: Spieler erhält kuriose Strafe für Diebstahl

Auch in Fantasy-Welten bleiben Verbrechen selten unbestraft; das Rollenspiel The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered macht da keine Ausnahme. Hin und wieder könnt ihr euch vielleicht auf andere Weise aus der Affäre ziehen – bei heftigen Vergehen droht jedoch das Kittchen.

Ein*e Spieler*in, offenbar mit viel Zeit, um plündernd durch Cyrodiil zu ziehen, musste jetzt den Preis für diese Sünden zahlen. Und da dieser deutlich zu hoch war, wartet nun eine Ewigkeit im Kerker – was sogar zur Folge hat, dass das Spiel nicht mit der Berechnung hinterherkommt.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered – 2 Milliarden Gold Kopfgeld?

Scribe_Of_Satire teilt auf Reddit ein Bildschirm mit den Details aus der Verbrecherkartei und die Zahl der angehäuften Vergehen ist – so ruchlos es auch sei – beeindruckend. Über eine Million Gegenstände (genau: 1.052.737) wurden gestohlen – interessanterweise war davon nur eines ein Taschendiebstahl. Scribe_Of_Satire muss also viele Behausungen in Oblivion auf den Kopf gestellt haben. Das dadurch angehäufte Kopfgeld ist ebenso respektabel wie horrend: sage und schreibe rund zwei Milliarden und 15 Millionen Gold.

Da das absolut unbezahlbar war, ging es für Scribe_Of_Satire hinter schwedische Gardinen – satte 20,1 Millionen Tage, umgerechnet also rund 55.000 Jahre. „Du warst so lange im Knast, dass Elder Scrolls zu Fallout wurde“, scherzt RainyMeadows mit Fingerzeig auf die beiden Spielereihen von Entwickler Bethesda. „Die Zeit direkt bis Starfield übersprungen“, glaubt dagegen rocker60 und bringt damit den dritten großen Titel des Studios ins Spiel.

So oder so: Die Zeitlinie von Oblivion ist jetzt komplett zerstört, wie ein zweiter Screenshot von Scribe_Of_Satire zeigt. Demzufolge schreiben wir nämlich mittlerweile das Jahr -9.818 der Dritten Ära. Eigentlich finden die Ereignisse des Spiels im Jahr 433 der Dritten Ära statt – der Ingame-Kalender hat also wahrscheinlich irgendwann beschlossen, dass die Zeit jetzt wieder rückwärts läuft.

Statuswerte im Minusbereich?

Was die User*innen im Thread jedoch noch mehr beschäftigt, sind die Statuswerte von Scribe_Of_Satire; diese müssten nun nämlich eigentlich mehr als im Keller sein. Für gewöhnlich verliert man einen Punkt pro Tag im Gefängnis auf einen zufälligen Wert. „Athletik -69: Du hast die Fähigkeit zu laufen verlernt“, witzelt ietassHarvardstyle.

Bemerkenswert ist übrigens auch, dass der oder die Verbrecher*in das elfstellige Kopfgeld ausschließlich durch Diebstahl angehäuft wurde: Kein einziger Hausfriedensbruch, Tatbestand der Belästigung oder gar Mord steht in der Verbrecherakte… also da hätte man ja ruhig mal Milde walten lassen können. Wenn Spieler*innen ihre Zeit in der Welt Cyrodiil mit solchem Quatsch verschwenden, ist es kein Wunder, dass kaum jemand Oblivion durchspielt.

