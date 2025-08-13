Oblivion spektakulär in Unreal Engine 5 – „musste es dreimal gucken, um alle Details zu sehen“

Über kein „altes“ Spiel – wenn man knapp 20 Jahre in dem Metier als alt bezeichnen möchte – wurde in diesem Jahr so viel geredet, wie über The Elder Scrolls 4: Oblivion. Das offizielle Remaster erschien im April und das Fan-Remake Skyblivion soll ebenfalls noch in 2025 kommen.

Jetzt können sich die Fans zusätzlich noch an einer optisch top-modernen Version von Oblivion sattsehen, denn ein Digital Artist namens L. Torres hat ein atmosphärisches Video veröffentlicht, das einen nie dagewesenen Blick auf eine der größten Städte des Spiels gewährt. Und die Anzeichen stehen gut, dass das nicht der einzige bleibt.

The Elder Scrolls 4: Oblivion – Hafenstadt in malerischem Sonnenuntergang

In rund zwei Minuten bekommen wir eine Übersicht über die malerische Hafenstadt Anvil. Das ruhige Meer, die umfassende Stadtmauer und der alles überragende Turm der Kapelle von Dibella liegen im romantischen Licht des Sonnenuntergangs über Cyrodiil, der Welt von Oblivion.

Das Video zur Unreal Engine-Version von Anvil könnt ihr hier sehen:

Anvil liegt an der Goldküste und habe immer schon einen starken mediterranen Vibe gehabt, „sowohl in Bezug auf die Architektur als auch die Landschaft“, beschreibt L. Torres weiter, „also bin ich diesen Weg weiter gegangen, ohne aber den grundsätzlichen Schnitt und das Feeling der Stadt zu verlieren“. Thematisch würde seiner Version auch näher an der Remaster-Version liegen als am Original von Oblivion.

Nach Skyrim kommt Oblivion

Die Betrachter*innen in der Kommentarsektion sind begeistert. „Ich musste es dreimal gucken, um alle Details zu sehen, und selbst dann hab ich noch was verpasst“, schreibt eine*r. „Es gibt mir wirklich das Gefühl einer majestätischen und lebhaften Stadt“, ergänzt jemand anderes.

Die Fans freuen sich, dass L. Torres sich nach drei Monaten mit einem Video zurückgemeldet hat; zuvor waren auf dem Kanal unter anderem beeindruckende Unreal Engine-Modelle von den Städten aus The Elder Scrolls 5: Skyrim veröffentlicht worden.

Nach Weißlauf, Rifton oder Einsamkeit geht es nun also in die Welt von Cyrodiil – bei dem Enthusiasmus und der Konsequenz ist es nicht unwahrscheinlich, dass L. Torres die TES-Fans demnächst mit weiteren Stadtübersichten aus dem gut 20 Jahre alten Rollenspiel beglückt. Für diese scheint es eine nette Abwechslung während der Wartezeit auf das Fan-Projekt Skyblivion zu sein. In dem aktuellen Einblick zu diesem Oblivion-Remake stand übrigens ebenfalls die Stadt Anvil im Fokus.

