PlayStation 5: Herausragend bewertetes Rollenspiel für kurze Zeit gnadenlos günstig

Wenn ihr plant, euch angesichts der immer kälter werdenden Außentemperaturen auf die Couch zu klemmen, und die nächsten Wochen mit einem fesselnden Rollenspiel zu verbringen, kommt das aktuelle Angebot zu Octopath Traveler 2 gerade recht.

Die PlayStation 4 und 5-Version des Genre-Darlings aus dem Hause Square Enix ist nämlich gerade saftig rabattiert, und zwar um 60 Prozent. Damit zahlt ihr nur noch 23,99 Euro und bekommt im Gegenzug 60 bis 100 Spielstunden Rollenspielfinesse, die noch dazu exzellente Bewertungen vorweisen kann.

Octopath Traveler 2: PlayStation 4 und 5-Version jetzt für nur 23,99 Euro

Wer bis zum 22. November um 00:59 Uhr im PlayStation Store vorbeischaut und den Eintrag von Octopath Traveler 2 aufruft, sieht dort nicht nur den aktuell aufgerufenen Preis von 23,99 Euro, der einer Ersparnis von 60 Prozent entspricht, sondern auch besagte Bewertungen. 4,75 von 5 möglichen Sternen bei 3.900 Rezensionen darf sich das Rollenspiel an die Brust hängen.

Was den fast 4.000 Spieler*innen so gefällt? Vermutlich die acht abwechslungsreichen Hauptcharaktere, deren Geschichten im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser ineinandergreifen und sich weniger isoliert anfühlen. Oder das Kampfsystem, das mit seiner Break-Mechanik taktische Entscheidungen belohnt und euch unzählige Optionen an die Hand gibt, um eure perfekte Teamaufstellung zu finden.

Lesetipp: Unser Test zum Vorgänger

Ach, und vergessen wir nicht die bezaubernde HD-2D-Optik, die sich mit ihrer Mischung aus Retro-Pixel-Grafik und modernen Möglichkeiten definitiv sehen lassen kann. Viel Lob, aber die grandiose Wertung steht da ja nicht grundlos. Nun ist Octopath Traveler 2 natürlich nicht perfekt, aber wer rundenbasierten Rollenspielen etwas abgewinnen kann und noch dazu gerne Geld spart, dürfte hier wenig falsch machen, sollte den Cursor zum leuchtenden Button mit der Aufschrift „In den Einkaufswagen“ wandern lassen.

Und das Beste? Seid ihr trotz des aktuellen Rabatts unsicher, ob euch das Rollenspiel begeistert, spielt doch einfach die kostenlose Demo. Dort erwarten euch drei Stunden mit einer der acht Figuren, wobei ihr euren Spielfortschritt mit in die Vollversion nehmen könnt. Alternativ widmet ihr euch direkt Octopath Traveler 0, das euch das gleiche Konzept bietet, bevor es am 4. Dezember erscheint.

Quelle: PlayStation Store