Ohne langweiligen Grind: Brandneues Koop-Rollenspiel auf Steam lässt euch sofort im Endgame einsteigen

Mit dem 16. Oktober startete Fellowship in den Early Access auf Steam, nachdem sich der Beta-Test bereits äußerster Beliebtheit erfreute. Zum Launch hat Entwickler Chief Rebel bereits einen Trailer veröffentlicht, der einen ersten Eindruck des Dungeon-Abenteuers vermittelt, das ein ganzes Genre revolutionieren will. Das Beste daran: Noch bis zum 23. Oktober könnt ihr Fellowship mit einem Rabatt von zehn Prozent erwerben.

Das Studio bezeichnet Fellowship als erstes MODA, was für Multiplayer Online Dungeon Adventure steht. Die Entwicklerinnen und Entwickler bei Chief Rebel bringen Erfahrung aus bekannten Titeln wie World of Warcraft, Diablo 4, Helldivers 2 sowie den Just Cause– und Battlefield-Reihen mit. Ihr Ziel war es, Elemente aus verschiedenen Genres wie MMOs, MOBAs und Action-Rollenspielen zu kombinieren und dabei den Fokus klar auf kooperative Dungeon-Erfahrungen zu legen.

Vergesst langwieriges Leveln: Fellowship revolutioniert das ganze Genre

Fellowship richtet sich an Teams von vier Spielenden, die gemeinsam durch skalierbare Dungeons ziehen. Das besondere Konzept des Titels liegt in seiner Zugänglichkeit: Während viele vergleichbare Spiele lange Vorbereitungszeiten erfordern, könnt ihr hier direkt mit den Endgame-Inhalten beginnen. Es gibt keine zeitlichen Hürden oder Pflichtinhalte, die ihr zuvor absolvieren müsst. Neueinsteiger und erfahrene Spielerinnen und Spieler haben somit von Anfang an Zugang zu denselben Herausforderungen.

Zur Auswahl stehen verschiedene Modi: Quickplay bietet lockere Durchgänge mit einer Dauer von 10 bis 15 Minuten, während Ranglisten-Dungeons ein kompetitiveres Erlebnis ermöglichen. Letztere verfügen über Flüche, Aufstiege und eine dynamische Schwierigkeitsskalierung. Die Dungeons werden progressiv anspruchsvoller, je weiter ihr vorankommt, wobei Modifikatoren und saisonale Updates für Abwechslung sorgen sollen.

Einen ersten Eindruck verschafft euch der passende Launch-Trailer für Fellowship auf YouTube:

Beim Zusammenstellen eures Teams wählt ihr ganz klassisch aus verschiedenen Tanks, Heilerinnen und Schadensausteilern, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Die Charakterwahl kann bei jedem Durchgang neu getroffen werden, was taktische Flexibilität ermöglicht. Bosse warten mit komplexen Mechaniken auf, die sich auf höheren Schwierigkeitsstufen weiter verschärfen. Nach jedem abgeschlossenen Run erhaltet ihr Ausrüstung, wobei schwierigere Herausforderungen bessere Belohnungen versprechen.

Die Open Beta im September zeigte nicht nur anhand der Wunschlisten auf Steam großes Interesse an dem Titel: Hunderttausende Spielende aus aller Welt verbrachten insgesamt mehr als 28 Millionen Minuten in Fellowship, was rund 54 Jahren entspricht. Während des Tests wurden über 572.000 Dungeon Runs abgeschlossen, mehr als 44 Millionen Feinde sowie 646.000 Bosse besiegt. Bekannte Persönlichkeiten aus der World-of-Warcraft-Szene, darunter Profis von Team Liquid, Method und Echo sowie Streamerinnen und Streamer wie AnnieFuchsia, Ziqoftw oder Criken investierten schon während der Beta stundenlange Spielzeit.

Kostenlose Twitch-Drops und mehr: Schnappt euch Fellowship mit Launch-Rabatt

Zum Start des Early Access bietet Chief Rebel zusätzlich eine Supporter-Edition an, die drei Unterstützer-Pakete enthält. Jedes dieser Pakete gewährt drei exklusive Rüstungs-Skins und ein exklusives Reittier. Die Pakete können einzeln für je 19,50 Euro oder gebündelt in der Supporter-Edition für 58,99 Euro erworben werden. Auch hier gilt der Launch-Rabatt von zehn Prozent bis zum 23. Oktober.

Direkt zum Launch werden zudem Twitch-Drops aktiviert. Indem ihr Streamerinnen und Streamern beim Spielen zuschaut, könnt ihr kostenlose Belohnungen für das Spiel freischalten. Diese zusätzlichen Inhalte sollen die Community stärker einbinden.

Das Entwicklerteam plant, Fellowship etwa sechs Monate im Early Access zu belassen. In dieser Phase liegt der Fokus zunächst auf dem Sammeln von Feedback sowie auf Verbesserungen der Spielqualität, Fehlerbehebungen und dem Balancing. Später soll eine Roadmap mit weiteren Inhalten und Funktionen veröffentlicht werden. Chief Rebel betont, dass geplante optionale Käufe rein kosmetischer Natur sein werden und keinen Einfluss auf das Gameplay haben.

Fellowship versteht sich als kontinuierlich wachsendes Abenteuer, das durch die Rückmeldungen der Spielerinnen und Spieler geformt wird. Der Early-Access-Start markiert dabei erst den Beginn einer längeren Entwicklungsreise, bei der die Community aktiv an der Gestaltung des Titels mitwirken kann. Habt auch ihr jetzt Blut geleckt und wollt einen Blick auf das spannende MODA werfen, findet ihr alle Neuigkeiten zu Fellowship auf der Website oder alternativ über Twitter, YouTube, Discord und TikTok.

