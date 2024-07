One Piece: Zum 27. Jubiläum gibt es eine extrem einzigartige Ruffy-Figur gewinnen

Nur noch ein Tag, dann ist er vorbei: Der Jubiläums-Monat von One Piece. Vor 27 Jahren, also am 22. Juli 1997, erschien in Japan das erste Kapitel von Eiichiro Oda, der mittlerweile wohl zu den bekanntesten Federführenden der Branche gilt.

Das ist natürlich ein Grund zum Feiern, weshalb man Fans von Ruffy und seiner Crew dazu einlädt, an den Festivitäten teilzuhaben. Deshalb gibt es unter anderem ein Gewinnspiel, veranstaltet in Kooperation mit der Shonen Jump, bei der man nun zwei Figuren von Ruffy gewinnen kann – und eine davon ist wirklich ein ganz besonderes Exemplar.

One Piece: Shonen Jump verlost Figur von Ruffy als Frau

Auf Twitter teilte der offizielle One Piece-Account ein Bild der beiden Figuren, die sie im Rahmen des 27. Jubiläums an die oder den glückliche*n Gewinner*in verschenken und beide dürften findigen Fans bekannt vorkommen. Eine davon ist ein etwas ungelenk aussehender Ruffy, der auf einer Zeichnung von Oda basiert, die er mit der linken Hand angefertigt hat: Jacke und Knöpfe sehen etwas krakelig aus und besonders die Mimik des Strohhuts ist aus der Bahn geraten.

Display content from Twitter

Noch deutlich besonderer: Die andere Figur von Ruffy, bei der er kurzerhand das Geschlecht gewechselt hat und nun als Frau auftritt. Etwas längere Haare, auffällige Wimpern an den Augen und die typische Sanduhr-Figur, die Oda auch Nami, Robin und anderen Damen im One Piece-Universum verpasst hat, machen aus dem zukünftigen Piratenkönig eine Piratenkönigin. Falls euch dieses Design bekannt vorkommt: Ja, ihr habt es schon einmal gesehen.

Display content from Reddit

In Band 56 vor Kapitel 545 hielt Oda, wie es schon lange Tradition ist, eine Seite für Fragen von Leser*innen ab und kam dort auch dem Wunsch eines Fans nach, die Strohhutbande mit umgekehrten Geschlechtern zu zeichnen. Dort ist entsprechend der weibliche Ruffy zu sehen, den es jetzt als Figur zu gewinnen gibt – sowie Nami und Robin als Männer und die restliche Crew als Frauen.

Wie kann man am Gewinnspiel teilnehmen?

Wer sich für den Lostopf qualifizieren und eine Chance auf die Figur von Ruffy als Frau erhalten möchte, muss nun die Ausgaben 35 – 38 vom Shonen Jump Magazin kaufen – dort wird auch im Detail ausgeführt, was für die Teilnahme nötig ist. Allerdings ist unbekannt, ob das Gewinnspiel global gilt oder nur japanische Fans ihr Glück versuchen dürfen. Es kann also sein, dass sich der teure Import leider eher weniger rechnet – die entsprechenden One Piece-Kapitel könnt ihr ja auch online lesen.

Das lohnt sich derzeit übrigens besonders, denn im Manga geht es heiß her: In Kapitel 1121 hat Oda im Rahmen von Vegapunks Rede nun endlich enthüllt, welche zwölf Charaktere sich am Ende um den großen Schatz prügeln werden und nach einer Pause geht es diese Woche wieder mit dem Finale der Egghead-Arc weiter.

Quelle: Twitter /@Eiichiro_Staff, Reddit /@Sonny91001