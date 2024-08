One Piece: Neue Folge zeigt einen der mächtigsten Schläge in der Geschichte des Anime

Auch wenn der One Piece-Anime dem Manga natürlich hinterherhinkt und Leser*innen neue Erkenntnisse und Enthüllungen längst kennen, kann es sich lohnen, auch dann in die Bewegtbildproduktion reinzuschauen, wenn man bereits weiß, was kommt.

Besonders Folge 1114 dürfte ein echtes Highlight darstellen – und das, obwohl sie sich nicht einmal auf die Ereignisse rund um Egghead fokussiert hat. Stattdessen war Hachinosu Schauplatz der jüngsten One Piece-Episode: Endlich eilt die Marine-Einheit Sword zur Rettung des von Blackbeard gekidnappten Corbys und der Leiter der Truppe, Monkey D. Garp, nimmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn sein Protegé in Gefahr gerät.

One Piece: Ruffys Opa Garp dreht in Folge 1114 so richtig auf

Wer den One Piece-Anime verfolgt, hat aufgrund des Folgentitels zumindest bereits vorher einen Hinweis darauf bekommen, dass Ruffys Opa in Episode 1114 seinen Auftritt bekommt, um Corby den Fängen von Blackbeards Crew zu entreißen. Und obwohl Garp mittlerweile 78 Jahre auf dem Buckel hat, wird der Vizeadmiral des Marinehauptquartiers seinem Spitznamen „die Faust“ immer noch mehr als gerecht, wie er beim Einsatz auf Hachinosu eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit den warnenden Worten „hey, ihr verdammten Piraten“, springt Garp von seinem Schiff in die Luft über die Mitte der Insel und sammelt Energie in seiner Faust, um den aufgeladenen und mit Haki versetzten Schlag schließlich wie eine gigantische Bombe nach unten zu feuern. Die Explosion verwandelt alle im Radius befindlichen Häuser zu Asche und dürfte auch für die getroffenen Pirat*innen ihr Ende bedeuten.

War der von Garp als „Galaxy Impact“ bezeichnete Schlag schon im Manga mehr als ansehnlich, zaubert der Anime ein buntes Lichtermeer auf den Bildschirm, das dem Namen des Angriffs alle Ehre macht. Planeten und Sterne sind zu sehen, während Ruffys Opa mit der Faust ausholt, ganze Galaxien versammeln sich in der Attacke, die Corbys Entführer mit nur einem einzigen Hieb ausknocken soll. Auch die Fans sind begeistert: In den sozialen Medien wird der Clip von Garp unzählige Male geteilt.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer noch einen direkten Vergleich von Manga und Anime sehen möchte, schaut sich den eingebetteten Post von One Piece-Fan Ani_HArsh an: Die Umsetzung ist ohne Zweifel gelungen. Einzig die Frage, ob Garp nun eigentlich Königshaki besitzt oder hier auf Busoshoku zurückgegriffen hat, bleibt weiterhin offen. Falls ihr noch einmal eine genaue Erklärung braucht, was Haki eigentlich ist und welche Arten es in One Piece gibt, schaut doch bei unserem entsprechenden Artikel vorbei.

Quelle: YouTube /Crunchyroll, Reddit /@Ani_HArsh