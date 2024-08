One Piece auf Netflix: Fans zeigen sich begeistert von den Cast-Neuzugängen

Die Arbeiten an der zweiten Staffel für Netflix‚ One Piece-Serie laufen auf Hochtouren und regelmäßig werden uns ein paar frische Updates wie loses Treibgut an die Oberfläche gespült. So auch zum Cast, der sich über einige Neuzugänge in den vergangenen Tagen freuen durfte.

Und auch die Fans zeigen sich von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die der Streaming-Riese für die Live Action-Adaption gewinnen konnte, begeistert. Neben den bekannten Gesichtern, die Dr. Kureha und Dr. Hiriluk verkörpern sollen, stehen mittlerweile auch die Darstellerin und der Darsteller von Miss Wednesday sowie König Kobra fest.

One Piece auf Netflix: Gleich vier neue Cast-Mitglieder bekanntgegeben

Nachdem sich One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda persönlich mit einem Brief an seine Fans wandte und bestätigte, auf welche Arcs wir uns mit der zweiten Staffel der Netflix-Produktion einstellen dürfen, folgten die Neuigkeiten plötzlich Schlag auf Schlag. Zunächst gab der offizielle Twitter-Account der Live Action-Serie bekannt, wer in die Haut der schrulligen Dr. Kureha schlüpfen wird und wer ihr im Wrack des nicht weniger abgedrehten Dr. Hiriluk zur Seite stehen wird

Zwar hatten sich Fans ursprünglich Jamie Lee Curtis in der Rolle der Kureha gewünscht, jene musste aufgrund eines straffen Zeitplans allerdings passen. An ihre Stelle rückt nun die nicht weniger passende Katey Sagal, die vor allem aus der Sitcom Eine schrecklich nette Familie, aber auch dem aktuelleren Biker-Drama Sons of Anarchy bekannt sein dürfte. Doch damit nicht genug: Cartoon-Fans dürfte vor allem Sagals Stimme im Gedächtnis geblieben sein, leiht sie diese doch der Rolle der Leela in Futurama.

Dr. Hiriluk wird von Mark Harelik, dessen Name dem Quacksalber auf witzige Weise ähnelt und der unter anderem in Breaking Bad oder The Big Bang Theory, aber auch im dritten Jurassic Park-Teil aus dem Jahre 2001 zu sehen war, verkörpert. Die beiden Doktoren gelten als Mentoren und Elternfiguren des kleinen Chopper, der erst durch sie seine Leidenschaft für die Medizin entwickelt.

Mit Choppers Besetzung will Netflix bisweilen nicht herausrücken, dafür bekamen wir jüngst zwei weitere tragende Rollen vorgesetzt. So wissen wir beispielsweise, dass Sendhil Ramamurthy sich das royale Gewand König Kobras in der zweiten Staffel der One Piece-Serie überstreifen wird. Der erfahrene Schauspieler wirkte bereits in einer anderen Netflix-Serie mit dem Namen Never Have I Ever mit, außerdem konnte man ihn in Beauty & the Beast und Covert Affairs sehen.

Zuletzt erfuhren wir außerdem, dass Bridgerton-Darstellerin Charithra Chandran mit Miss Wednesday eine ganz besondere Rolle übernehmen soll, denn (Achtung, Spoiler) ihr wird die Ehre zuteil, gleichzeitig auch König Kobras Tochter, Fan-Darling Prinzessin Vivi Nefeltari von Alabastia, zu spielen.

Nächste Neuzugänge werfen demnächst ihren Anker

Nachdem Oda bereits anteaserte, dass wir in den kommenden Tagen mehr Informationshappen zur zweiten Staffel der One Piece Netflix-Serie vorgesetzt bekämen, können wir uns also schon einmal auf noch weitere frische Gesichter an Deck der Flying Lamb freuen: Nicht nur die gelenkige Nico Robin, sondern eben auch der sorgenvolle Schiffsarzt Tony Chopper sollen bald folgen.

Spannung verspricht Season 2 der Live Action-Adaption auf jeden Fall nicht zu wenig, denn mit Loguetown, dem Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island stehen bereits jetzt die aufregenden Arcs, um die es gehen wird, fest. Wie es in der zweiten Staffel von One Piece auf Netflix weitergeht, zeigen euch außerdem ein paar erste Bilder vom Set.

Quellen: Twitter / @onepiecenetflix, @netflix