One Piece: Die ursprünglichen Pläne für Cross Guild waren noch viel ambitionierter

Mit den jüngst veröffentlichten Vivre-Cards können sich hungrige One Piece-Fans über neue Informationen zu ihren Lieblings-Charakteren und Gruppierungen freuen. Unter anderem mit dabei: Die Cross Guild.

Die von Clown Buggy, Sir Crocodile und Mihawk Falkenauge ins Leben gerufene Organisation, die eigentlich nur auf einem Schuldverhältnis zwischen dem Yonko und den beiden ehemaligen Samurai der Meere fußt, ist zu einer der einflussreichsten Banden in der Welt von One Piece geworden. Aber wusstet ihr, dass Mangaka Eiichiro Oda Cross Guild eigentlich noch viel größer hätte machen wollen?

Cross Guild in One Piece: Mehr als nur Buggy, Crocodile und Falkenauge?

Der verlässliche One Piece-Leaker Pewpiece hat auf Twitter vor Kurzem viele Informationen von den neuen Vivre Cards veröffentlicht, darunter auch die der Cross Guild. Auf der Lexikon-Seite zu Buggys Gruppe heißt es, dass ursprünglich mehr namhafte Mitglieder geplant waren und die daneben stehenden Skizzen zeigen unter anderem die Geister-Prinzessin Perona, die einst unter der Flagge von Gecko Moria segelte und gerade versucht, ihren Kapitän auf Hachinosu zu befreien.

Auf der Vivre Card ist auch davon die Rede, dass Oda noch darüber nachdenkt, die Cross Guild um Neuankömmlinge zu erweitern und in den Kommentaren spekulieren die Fans fleißig, wer sich dem Trio rund um Buggy, Crocodile und Falkenauge anschließen könnte. Angesichts der ursprünglichen Pläne zu Perona scheint Gecko Moria natürlich naheliegend: Der Nutzer der Schatten-Frucht ist, genau wie der Rest von Cross Guild, ein ehemaliger Samurai der Meere.

Wer könnte der Cross Guild in Zukunft noch beitreten?

Doch was ist mit den restlichen Mitgliedern der mittlerweile aufgelösten Shichibukai? Jimbei ist nach seinem Bruch mit Big Mom Teil von Ruffys Crew, Bartholomäus Bär dank der Experimente der Weltregierung nur noch ein Schatten seiner selbst. Blackbeard hat als einer der Kaiser wohl ganz andere Pläne, Trafalgar Law ist mit Bepo nach seiner Niederlage gegen selbigen auf der Flucht und Weevil befindet sich derzeit in Gefangenschaft der Marine.

Bleiben eigentlich nur noch Boa Hancock und Don Quichotte de Flamingo und während sich die Herrscherin von Amazon Lily wohl niemals mit einer Bande von Männern zusammentun würde, stehen die Chancen für den Dress Rosa-Drahtzieher besser – vorausgesetzt, ihm gelingt der Ausbruch aus Impel Down, wo er derzeit unter Magellans Fuchtel auf Level 6 festsitzt.

Doch was glaubt ihr, welche Charaktere noch der Cross Guild beitreten könnten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Derzeit hat Buggys Gruppierung vor allem im Anime an Relevanz gewonnen, ist sie doch in einer der aktuellen Folgen indirekt verantwortlich für den Tod von Marine-Vizeadmiral T-Bone. Im neuen Kapitel des Mangas werden derweil die Grundfesten von One Piece durch mehr als brisante Entwicklungen erschüttert.

Quelle: Twitter /@pewpiece