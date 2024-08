One Piece: Die zehn verrücktesten Teufelsfrüchte

Bei One Piece dreht sich natürlich alles um Piratenabenteuer auf hoher See, Auseinandersetzungen zwischen mehr oder weniger fiesen Freibeutern und um die Reise auf der Suche nach dem One Piece, dem größten Schatz der Welt, den der ehemalige Piratenkönig Gol D. Roger auf der letzten Insel der Grand Line versteckt haben soll.

Ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Welt stellen die Teufelsfrüchte dar, von denen nicht nur Protagonist Monkey D. Ruffy eine genascht hat, sondern auch Mitglieder der gefährlichsten Piratenbanden, hochrangige Marineangehörige, Verbrecher, Zivilisten, Revolutionäre und Regierungsangehörige. Sie verleihen übermenschliche Kräfte – und äußern sich bisweilen in sehr bizarren Formen.

Teufelsfrüchte in One Piece: Gefährlich und berüchtigt

Teufelsfrüchte sind vergleichsweise selten und teuer, aber wer einmal eine verputzt hat, hat das Zeug, stark und berühmt zu werden. Der Nachteil: Man kann danach nicht mehr schwimmen – Salzwasser schwächt einen so sehr, dass man einfach untergeht. Ein weiterer Punkt: Man erfährt seine Kraft erst, wenn man von der Frucht gegessen hat – selten ist es im Vorfeld bekannt, welche Teufelsfrucht man sich auftischt.

Allgemein wird zwischen drei Typen von Teufelsfrüchten unterschieden:

Logia-Früchte: Die Nutzer*innen dieser Teufelsfrüchte können sich komplett in ein bestimmtes Element wie Feuer, Gas oder Licht verwandeln, es kontrollieren und mehr davon erzeugen. Dadurch können sie auch körperlos werden und sind beispielsweise immun gegen Gewehrkugeln. Bekannte Nutzer sind unter anderem Smoker (Rauch-Frucht) oder Großadmiral Sakazuki (Magma-Frucht).

Zoan-Früchte: Diese Nutzer*innen bekommen animalische Kräfte. Sie können sich in ein bestimmtes Tier verwandeln, aber auch in eine Hybridform aus diesem Tier und der eigenen menschlichen Gestalt. Unterkategorien sind die Krypto- und Antik-Zoan-Früchte, mit denen die Nutzer*innen sich in Fabelwesen oder ausgestorbene Tiere verwandeln können. Bekannte Nutzer sind unter anderem Rob Lucci (Katzen-Frucht, Modell Leopard) oder Marco (Vogel-Frucht, Modell Phönix)

Paramecia-Früchte: Nach dem Verzehr dieser Frucht können die Nutzer*innen häufig Teile ihres Körpers verändern, bisweilen aber auch ihre Umgebung beeinflussen. Sie sind die häufigsten und abwechslungsreichsten Früchte – oft aber auch die seltsamsten. Bekannte Nutzer sind zum Beispiel Trafalgar Law (Operations-Frucht) oder Whitebeard (Erdbeben-Frucht).

Wir haben euch auf den nächsten beiden Seiten mal eine kleine Liste von kuriosen Früchten zusammengestellt, die ihren Nutzern mal mehr, mal weniger nützlich erscheinende Fähigkeiten und oftmals auch eine seltsame Erscheinungsform verleihen. Die Liste ist natürlich subjektiv und verfolgt keine bestimmte Reihenfolge – aber seht selbst.