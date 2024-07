Neues Kapitel verrät: Diese 12 Charaktere kämpfen am Ende um das One Piece

Trotz seines Titels herrschte in One Piece-Kapitel 1121 keine Ebbe an einschneidenden Ereignissen: Ruffy und Bonney durchlöchern in ihrer Nika-Transformation Saturn, Vegapunks Rede geht in die letzte Runde und die gesamte Welt reagiert auf die bedeutungsschwangeren Worte des Doktors.

Besonders im letzten Panel lässt Vegapunk eine ganz schöne Bombe platzen: „Das Schicksal der Welt liegt in den Händen desjenigen […] der sich das One Piece holt!“ Eine Nachricht, die langjährige Fans eigentlich kaum verwundern dürfte, im aktuellen Kontext aber noch einmal besondere Gravitas aufweist. Und dann enthüllt das Kapitel ja auch noch, welche Charaktere Mangaka Eichiiro Oda zufolge offenbar bei der finalen Jagd auf das One Piece miteinander konkurrieren.

One Piece: Wer streitet sich alles um den großen Schatz auf Laugh Tale?

Kapitel 1121 endet nämlich mit einem satten, doppelseitigen Panel, auf dem nicht nur Vegapunks Dialog bezüglich des One Piece zu sehen ist, sondern auch zwölf Figuren, die offenbar die besten Chancen haben, sich den Schatz des einstigen Piratenkönigs zu schnappen. Wenig verwunderlich: Natürlich sind alle vier Kaiser mit dabei. Strohhut Ruffy, Rothaar Shanks, Blackbeard und ja, auch Buggy, dominieren die obere Seite des Panels – und dürften zu den Favoriten im Rennen gehören.

Noch deutlich spannender sind hingegen die anderen Charaktere, die Oda hier platziert hat: Die Marine ist mit Großadmiral Akainu und Kapitän Corby vertreten, Schattengestalt Imu verkörpert die Weltregierung zusammen mit Figarland Garling, einem Weltaristokraten und Oberhaupt der sogenannten Ritter der Götter in Mary Joa. Auch die Rebellionsarmee ist in Form von Anführer Monkey D. Dragon und Stabschef Sabo offenbar heißer Anwärter auf das One Piece.

Eine Überraschung und ein Unbekannter

Zehn der zwölf Charaktere, die offenbar direkt bei der Schlacht um den größten Schatz der Welt involviert sein werden, sind damit abgehakt. Manche von ihnen sind offensichtlicher gewesen als andere, aber keiner von ihnen ist wirklich abwegig oder völlig überraschend. Zwei sind aber noch übrig und die dürften die meisten One Piece-Fans nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt haben: Der ehemalige Admiral Kuzan und eine unbekannte Silhouette.

Aokiji hat nach seiner Niederlage gegen Akainu die Marine verlassen und gehört aktuell zur Crew von Blackbeard; zusammen mit Van Oger entführte er Charlotte Pudding, fror Cracker ein und kämpfte zuletzt auf Hachinosu gegen Garp, der den gekidnappten Corby befreien wollte. Ob er Blackbeard wirklich die Treue schwört oder diesen nur als Sprungbrett nutzt, um eigene Pläne zu verfolgen, bleibt abzuwarten – offenbar bleibt er aber ziemlich relevant.

Die erwähnte Silhouette, bei der man einzig erkennen kann, dass sie ein Schwert trägt und grimmig dreinblickt, gibt uns hingegen derzeit noch einige Rätsel auf: Fans spekulieren fleißig, wer sich dahinter verbergen könnte, doch die Hinweise sind einfach noch zu dünn, um eine wirklich wahrscheinliche Aussage zu treffen. Wenn ihr selbst Theorien schmieden wollt, könnt ihr das Kapitel kostenlos, legal und auf Deutsch bei MangaPlus lesen.

So bleibt nur abzuwarten, bis Oda enthüllt, wer laut ihm das Potenzial hat, mit Großadmirälen, Rebellenanführern und den vier Kaisern um das One Piece zu kämpfen. Bis es so weit ist, könnt ihr euch ja ein putziges Pokémon Easter Egg anschauen, dass der Mangaka an einigen Stellen in One Piece versteckt hat und das auch mit guten Augen nur ziemlich schwer zu finden ist.

