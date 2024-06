One Piece-Fan-Theorie: War „Big News“ Morgans Teil von Gol D. Rogers Crew?

In der Welt von One Piece ist er der Mann, der für Schlagzeilen sorgt – und doch nie selbst in der Zeitung steht: „Big News“ Morgans ist verantwortlich für das Aufschnappen von Skandalen, das Verbreiten von Neuigkeiten und der Beeinflussung der öffentlichen Meinung.

Doch wer verbirgt sich hinter dem Namen „Big News“ Morgans? Ist er ein Mink oder gar ein Teufelsfruchtnutzer? Und gehörte er möglicherweise zu der Crew von Piratenkönig Gol D. Roger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Chef der Weltwirtschaftszeitung in One Piece und verraten, was es mit der Fan-Theorie zu Rogers Bande auf sich hat.

One Piece: Wer ist „Big News“ Morgans?

Auch wenn Morgans in One Piece erst sehr spät seinen ersten Auftritt hatte, und zwar in Kapitel 860 beziehungsweise Episode 828, spielt der ambitionierte Journalist längst eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Ereignisse über die Weltmeere zu tragen. Durch die Einführung der Zeitungsmöwen konnte er die Auflagen seiner gedruckten Schlagzeilen vervielfachen und brachte das Geschäft zum Florieren. Grund dafür war nicht nur Morgans zunehmender Einfluss, sondern auch seine selbst zugeschriebene Geldgier.

Während er in der Regel in seinem Zeppelin unterwegs ist, von dem aus er die Weltwirtschaftszeitung verbreitet, begibt sich der Chefredakteur manchmal auch selbst in den Außeneinsatz und wohnte beispielsweise Big Moms Teeparty bei. Seiner Erscheinung zum Trotz ist Morgans übrigens überaus talentiert, was körperliche Auseinandersetzungen angeht: Den versuchten Anschlag eines Cipherpol-Agenten erstickte er, indem er den Attentäter mit bloßen Fäusten niederstreckte.

Dachten viele Fans lange, dass Morgans einfach ein Albatrossmensch sei oder möglicherweise zu den Minks gehöre, stellte Oda persönlich in der FPS von Band 108 klar, dass er die Tori Tori no Mi, Modell Albatross (Vogel-Frucht) gegessen habe. Dementsprechend ist er permanent in seiner Hybrid-Form unterwegs, während wir seine vollständige Verwandlung in einen Vogel oder einen Menschen bislang noch nicht gesehen haben – oder etwa doch?

Gehörte Morgans zu der Piratenbande von Gol D. Roger?

One Piece-Fans spekulieren bereits seit einiger Zeit über die wahre Identität von „Big News“ Morgans und Bilder aus der Zeit, in der Kozuki Oden zu Gol D. Rogers Crew gehörte, lassen den Verdacht aufkommen, dass der Nutzer der Albatross-Frucht selbst Teil der Reihen des legendären Piratenkönigs gewesen sein könnte. So trägt eines der Bandenmitglieder einen schwarzen Hut mit drei gelben Knöpfen und einem ebenfalls gelben Schirm – und ähnelt damit stark dem Aussehen von Morgans.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der trägt nämlich einen schwarzen Zylinder, ebenfalls mit drei gelben Knöpfen, während der Albatrossschnabel den gleichfarbigen Schirm zu ersetzen scheint. Weitere Hinweise auf diese Verbindung gibt es zwar nicht, aber sollte Morgans wirklich Teil von Rogers Crew gehört haben, würde dies seine Stärke erklären, mit der er sich gegen den Cipherpol-Agenten wehren konnte. Noch mehr One Piece-Wissen haben wir für euch in unseren Artikeln zu den Marine-Admirälen und den furchteinflößenden fünf Weisen gesammelt.

Quelle: One Piece Fandom, Reddit /@_Termix_