One Piece-Fan-Theorie: Der große Schatz lag die ganze Zeit vor unserer Nase

Es sind wohl die beiden größten Fragen von One Piece: Wo befindet sich der große Schatz von Piratenkönig Gol D. Roger und was genau verbirgt sich dahinter? Spätestens am Ende der Reise von Ruffy und seiner Crew bekommen wir darauf hoffentlich eine befriedigende Antwort.

Doch bis es so weit ist, gehen hartgesottene Fans weiterhin auf Schatzsuche und klauben vielversprechende Hinweise zusammen. So auch ein Reddit-Nutzer, der das Logo von One Piece nun genauer unter die Lupe genommen hat – und dabei einige Anhaltspunkte gefunden haben will, die schon jetzt verraten sollen, wo genau auf der Grandline Rogers großer Schatz wirklich verborgen liegt.

One Piece: Fan-Theorie erkennt im Logo die Karte zum großen Schatz

Dass das Logo von One Piece auch gleichzeitig die Struktur seiner Welt darstellen soll, ist unter Fans natürlich längst bekannt: Die obere und untere Linie stellen jeweils den Calm Belt dar, der Text repräsentiert die Grand Line und der rote Ruffy, der auch als „I“ in „Piece“ fungiert, zieht sich natürlich als Red Line mitten durch. Doch Reddit-Nutzer Ghost0800 geht noch weiter – und will anhand dessen nun herausgefunden haben, wo das One Piece versteckt ist.

Das Seil im Logo soll nämlich die Tiefseeströmung symbolisieren, dessen Eingang nur mithilfe der Porneglyphen gefunden werden kann. Deshalb sei auch noch niemand außer Roger nach Laugh Tale gekommen: Man muss den genauen Weg dorthin kennen. Die Tiefseeströmung schlängelt sich damit um den Calm Belt herum und geht zurück bis zum Anfang, während das X des Schädels aus Ruffys Piratenflagge natürlich den Schatz markiert.

Die Verbindung durch das Seil könnte auch darauf hindeuten, dass sich das One Piece am Anfang der Reise befindet, etwa bei Rivers Mountain – was Roger und seine Crew sicherlich zum Lachen gebracht haben dürfte. Doch ein Ass hat der Reddit-Nutzer noch im Ärmel, um die bereits bekannte und sicherlich nicht unwahrscheinliche Theorie zu erweitern: Das Logo soll denjenigen zeigen, der den Strohhüten beim Erreichen des Schatzes unter die Gummiarme greift.

Hilft La Boum Ruffy dabei, das One Piece zu finden?

Denn der Fan-Theorie zufolge handelt es sich beim Jolly Roger im Logo nicht um eine x-beliebige Piratenflagge, sondern um die Zeichnung auf dem Kopf des Wals La Boum. Mit dem blauen „O“ drumherum als Körper des gigantischen Säugers ist eine Ähnlichkeit durchaus erkennbar, weshalb auch nicht der Totenkopf das Seil im Maul hält, sondern La Boum höchstpersönlich – der die Strohhüte am Seil dann zum One Piece nach Laugh Tale zieht.

Ob es sich dabei nur um ein bloßes Hirngespinst handelt oder Ruffy und seine Crew wirklich Hilfe vom legendären Wal erhält, der derzeit mit Krokus im Magen am Rivers Mountain die Seele baumeln lässt, weiß derzeit wohl nur Mangaka Eiichiro Oda selbst. Wir befinden uns derweil noch auf Egghead, wo sich die fünf Weisen weiterhin mit den Strohhüten prügeln. Falls ihr noch eine Übersicht braucht, wer die Gorosei in One Piece eigentlich sind, verraten wir euch dies natürlich an anderer Stelle.

