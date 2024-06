One Piece-Fan-Theorie: Was steckt wirklich hinter der Übertragung von Vegapunk?

Die letzten One Piece-Kapitel auf Egghead werden vor allem von einem Thema dominiert: Die Übertragung von Dr. Vegapunk, die auf der gesamten Welt ausgestrahlt wird.

Nachdem der geniale Wissenschaftler allen Inseln und Königreichen zehn Minuten gegeben hat, um Videoschnecken aufzustellen, enthüllte Vegapunk nun jüngst ein gut gehütetes Geheimnis der Weltregierung: Die Welt wird in der Zukunft im Meer versinken. Doch was nach einem extrem wichtigen Broadcast klingt, dient einer One Piece-Fan-Theorie zufolge eigentlich einem ganz anderen Zweck.

One Piece-Fan-Theorie: Findet Vegapunks Übertragung in Wirklichkeit live statt?

Wie Reddit-Nutzer Bezbozny spekuliert, verbirgt sich hinter Vegapunks Übertragung nämlich eigentlich eine gigantische Ablenkung, um den Strohhutpiraten die Flucht vor den fünf Weisen und von Egghead zu ermöglichen. In seinem Post skizziert der One Piece-Fan, welche Hinweise es für seine Theorie gibt und dass er ursprünglich wegen Yorks Aussage in Kapitel 1116 („Die zeitliche Folge passt nicht!!“) darauf gekommen ist.

Konkret geht es darum, dass York irritiert davon ist, dass Vegapunk über den Raub des Mother Flame-Fragments Bescheid weiß. Gleichzeitig prophezeit der Wissenschaftler einen Anstieg des Meeresspiegels, referiert dann aber später, dass dieser bereits geschehen sei, als die Weltregierung das Königreich Lulusia ausgelöscht hat – dem One Piece-Fan zufolge ein direkter Widerspruch, für den es nur eine Erklärung gebe.

Demnach soll es sich bei Vegapunks Video nicht um eine in der Vergangenheit liegende Aufzeichnung handeln, die nun ausgespielt wird, sondern um eine Live-Übertragung. Da er in der Lage ist, täuschend echte Hologramme zu erzeugen, könnte dies auch hier der Fall sein; gesteuert beispielsweise durch den noch lebenden Edison. Das würde auch erklären, wie es zu den Fehlern in Vegapunks Aussagen kommt, da dieser York zufolge ein grauenhafter Lügner sei.

Was will Vegapunk mit seinem Broadcast bezwecken?

Damit stellt sich natürlich die Frage, was Vegapunk mit diesem Theater eigentlich erreichen will und auch darauf hat der Reddit-Nutzer eine Antwort. Demnach glaubt er, dass der Wissenschaftler nur Zeit schinden will, damit die fünf Weisen von den Strohhüten ablassen und sich dem Kampf gegen den Eisenriesen widmen, der ja die für die Übertragung verantwortliche Teleschnecke bewacht. Sobald die Gorosei also Ruffy und seiner Crew den Rücken zukehren, wird Vegapunk die Übertragung beenden und auflösen, dass es sich nur um einen Trick handelte.

Das würde dann auch erklären, warum er sich am Anfang so viel Zeit mit dem Beginn seines Berichts gelassen hat: Die zehn Minuten als Vorbereitung für die Zuhörer*innen in aller Welt war eine Ausrede, genauso wie Odas Plan, uns als Leser*innen auf die Folter zu spannen – alles eine Taktik von Vegapunk statt künstliches Herauszögern der spannenden Informationen über Joyboy und das Void Century. Vielleicht bringt diesbezüglich bereits One Piece-Kapitel 1117 Licht ins Dunkel, das allerdings mit einer einwöchigen Verzögerung erscheint.

