One Piece Day feiert im August 25-jähriges Anime-Jubiläum

Der One Piece Day steht in diesem Jahr im Zeichen eines ganz besonderen Jubiläums. Am 10. und 11. August feiert das Franchise sich mit einem spektakulären Programm selbst und dabei auch das 25-jährige Bestehen der Animeserie.

Bei den Feierlichkeiten in der Makuhari-Messehalle im japanischen Chiba können Fans auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Streaming-Angeboten dabei sein. Unter anderem soll es Konzerte und Live-Performances, Interviews und verschiedene Screenings geben.

One Piece Day: Konzerte, Interviews und Co.

Veranstaltet wird der Jubiläumstag von Toei Animation, dem Studio hinter der Anime-Adaption, dem Shueisha Verlag, in dessen Magazin Shonen Jump die neuesten Kapitel veröffentlicht werden, sowie Bandai Namco. Das Event wird auf dem offiziellen Youtube-Kanal von One Piece gestreamt. Unter anderem wird es Live-Performances von Maki Otsuki („Memories“), Hiroshi Kitadani („We are“) und Ado („New Genesis“) geben, die für zahlreiche Songs aus dem beliebten Piraten-Universum bekannt sind.

Einige der Veranstaltungen sind für alle frei empfangbar, für andere, wie zum Beispiel das Eröffnungskonzert, müssten Tickets gekauft werden. Weitere Programmpunkte sind die Top 100 besten Szenen auf dem Anime, eine Tour durch das One Piece World Figure Colosseum sowie ein Behind the Scenes zur Produktion des kommenden „The One Piece“ Remakes.

Wer online live dabei sein will, muss allerdings früh aufstehen. Das Event startet am Samstag, 10. August, schon um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Am Sonntag, 11. August, sogar schon eine Stunde früher. Die Konzertübertragungen beginnen jeweils um 11.30 Uhr vormittags. Was wir bisher schon über den Anime-Reboot The One Piece wissen, könnt ihr hier lesen.

Quelle: onepieceday.com