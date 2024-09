One Piece: Unglaubliches Foreshadowing – Über 10 Jahre altes Cover enthüllt Hinweis auf Elban-Abenteuer

Das letzte Panel von One Piece-Kapitel 1126 hat es bereits angedeutet und die Spoiler zu Chapter 1127 bestätigen, dass es so weitergeht: Die Strohhüte verschlägt es bei ihrer Ankunft auf Elban ins Legoland.

Zumindest fast: Nami erwachte in Kapitel 1126 nämlich in einem Raum, der aus den dänischen Klemmbausteinen zu bestehen scheint und auch Ruffy, Zorro, Sanji und Lysop machen das Lego-Schloss, in das sie vermutlich von Prinz Loki verschleppt wurden, unsicher. Aber wusstet ihr, dass One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda diese Entwicklung bereits 2011 angedeutet hat?

One Piece: Eiichiro Oda hat schon 2011 mit Lego gespielt

Odas ganzseitige Illustrationen zwischen Kapiteln sind besonders beliebt, zeigen sie die Strohhutbande doch häufig in Situationen abseits des Schlachtfeldes: Bei einem leckeren Picknick am Strand, beim Aufsteigen mit Seifenblasen in den Himmel oder beim Bauen eines Hauses aus Lego. Moment, was? Ja, ihr habt richtig gelesen: Zu Kapitel 622, also im Jahr 2011, zeichnete Oda ein Bild, wo Ruffys Crew mit den berühmten Klemmbausteinen herumhantiert.

Während Franky die Blaupausen studiert, Nami einen Legohund füttert und Sanji selbstgebratene Burger, Fritten und Getränke für die hart arbeitenden Strohhüte auftischt, ist der Rest mit dem Bau beschäftigt. Robin nutzt ihre Teufelsfrucht, um möglichst effizient Steine in ein höheres Geschoss zu hieven, Lysop nutzt einen Kram zum Verladen und Ruffy und Chopper sind fleißig am Stapeln. Ein charmantes Bild, dem Fans ursprünglich wohl keine besondere Bedeutung beigemessen haben.

Was macht das mehr als zehn Jahre alte Bild wieder relevant?

Dass One Piece-Leaker Pewpiece dieses doch schon recht betagte Cover wieder aus dem Archiv gekramt hat, hat einen guten Grund: Denn im jüngsten Kapitel kommen Lego-Steine tatsächlich auch in der offiziellen Geschichte vor. Wie eingangs erwähnt, wacht Nami nach dem Verschwinden der Thousand Sunny in Kapitel 1126 in einem Raum auf, der aus Lego besteht. Wie sie dorthin gekommen ist, ist derzeit noch unklar, sie scheint sich aber bereits auf Elban zu befinden.

Auch ein Teil der anderen Strohhüte tollt durch das aus Klemmbausteinen bestehende Schloss, wie die Spoiler zu One Piece-Kapitel 1127 verraten. Natürlich bleibt es reine Spekulation, ob Eiichiro Oda 2011 bereits geplant hatte, Ruffy und seine Crew bei ihrer Ankunft auf Elban ins Legoland zu schicken – denkbar wäre dies aber durchaus. Auch Aspekte wie die Zeitreise, Sanjis Vergangenheit als Prinz von Germa 66 oder das Konzept von Haki standen schließlich schon lange vor ihrer tatsächlich Einführung fest.

