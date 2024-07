One Piece: Gear 5 jetzt noch schnell auf Deutsch streamen

Fast ein ganzes Jahr ist seit der ursprünglichen Ausstrahlung der legendären One Piece-Episode 1.071 vergangen: Am 6. August 2023 konnten Fans erstmals Gear 5 in seiner ganzen animierten Pracht genießen.

Doch wer Ruffys Abenteuer am liebsten auf Deutsch schaut, guckte bislang in die Röhre: Bis vor Kurzem war ebenjene Folge, die den Wendepunkt im Kampf zwischen Kaido und dem Käpt’n der Strohhutpiraten markiert, nur auf Japanisch zu sehen. Jetzt gibt es Episode 1.071 endlich auch auf Deutsch – doch ihr müsst euch beeilen, wenn ihr sie (kostenlos) streamen wollt.

One Piece: Ruffys legendäres Gear 5 auf Deutsch erleben – aber nur noch für kurze Zeit

Mit den Lizenzrechten von One Piece ist das so eine Sache: Obwohl die aktuelle Egghead-Arc sowohl bei Crunchyroll als auch (mit Verzögerung) bei Netflix zu sehen ist, besitzen beide Streaming-Dienste nur die Rechte an der japanischen Fassung mit deutschen Untertiteln. Die lokale Synchronisation hinkt natürlich hinterher, läuft hierzulande aber immerhin bei Prosieben MAXX im Fernsehen oder bei Joyn als Streaming-Anbieter.

Derzeit befindet sich die deutsche Fassung von One Piece in Wano Kuni: Ruffy kämpft noch immer gegen Kaido und hat vor Kurzem endlich mit Gear 5 die wahre Kraft seiner Teufelsfrucht erreicht. Entsprechend könnt ihr euch auf Joyn nun endlich die legendäre Transformation mit der Stimme von Branchen-Ikone Daniel Schlauch reinziehen, müsst euch dafür aber beeilen.

Im folgenden Video könnt ihr euch ein kleines Highlight aus dem Kampf zwischen Ruffy und Kaido anschauen, wenn auch auf Japanisch:

Nur noch zwei Tage wird Episode 1.071 mit dem Titel „Ruffy erreicht sein Maximum! Gear 5!“, in der der Strohhut erstmalig seine weiße Haarpracht erhält, verfügbar sein. Die anschließende Folge „Eine lächerliche Fähigkeit! Gear 5 kommt richtig in Fahrt!“, ist noch einen weiteren Tag auf der Plattform zu sehen und zeigt euch das Gefecht zwischen Gear 5-Ruffy und Kaido in seiner ganzen Pracht – inklusive Looney Toons-Geräuschen und Schlauchs manischem Gelächter.

Wann erscheint Gear 5 in Deutschland auf DVD und Blu-Ray?

Wenn ihr euch Gear 5 auf Deutsch dann unabhängig von Fernsehzeiten und Streaming-Limitationen anschauen wollt, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Das für den 19. Juli geplante Volume 35 der DVD und Blu-Ray wurde gerade erst auf den 16. August verschoben und enthält darüber hinaus nur die Episoden 1.001 bis 1.025 – die ersehnte Folge 1.071 wird also aller Voraussicht nach erst in Volume 37 oder 38 dabei sein, je nach Aufteilung.

Vor 2025 werdet ihr die entsprechende DVD oder Blu-Ray demnach leider nicht in euer Laufwerk schieben und Gear 5 damit auch nicht ganz entspannt und in Ruhe auf Deutsch erleben dürfen – wir leiden mit euch. In der Zwischenzeit geht es im Manga von One Piece dafür hoch her: Im letzten Kapitel enthüllte Mangaka Eiichiro Oda nun tatsächlich, wer sich am Ende um den großen Schatz prügeln wird.

Quelle: Joyn, YouTube / Crunchyroll