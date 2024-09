One Piece: Hier sieht man zum ersten Mal den „echten“ Chopper

Im Rahmen der Geeked Week hat Streaming-Anbieter Netflix eine Menge neue Trailer und Ankündigungen zu kommenden Projekten enthüllt. Neben einem Teaser zu einer neuen Animation zu Cyberpunk 2077 und einem Release-Trailer zur zweiten Staffel von Arcane gab es auch neue Infos zu One Piece.

Es wurden nicht nur zwei der wichtigsten Antagonisten des kommenden Arc (und damit wahrscheinlich auch der dritten Staffel) mit Schaupieler*innen besetzt, auch gab es einen Ausblick auf einen Charakter, der mit so viel Spannung erwartet wird wie wohl kaum ein anderer.

One Piece: Chopper, Mr 0 und Miss Bloody Sunday enthüllt

Die zweite Staffel von One Piece wird höchstwahrscheinlich nicht vor Sommer 2025 über unsere Bildschirme flimmern. Das Abenteuer der Strohhutbande wird von der Stadt Loguetown auf die Grand Line führen, dort stehen unter anderem Little Garden und die Winterinsel Drumm im Fokus. Ruffy und seine Freunde treffen außerdem auf Prinzessin Vivi von Alabasta, die die Piraten um Hilfe bittet. Das Land wird von einer Rebellion erschüttert, über allem schweben unheilvoll die düsteren Machenschaften vom undurchsichtigen Mr. 0 und seiner Baroque Firma.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieser wird in der Netflix-Serie von Joe Manganiello verkörpert, wie letzte Woche bekannt wurde. Der 47-Jährige ist unter anderen durch seine Rollen als Richie in „Magic Mike“ oder Werwolf Alcide in „True Blood“ bekannt. Seine Partnerin Miss Bloody Sunday (im Original Miss All Sunday) wird gespielt von Lera Abova. Das russische Model ist schauspielerisch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, spielte 2019 im Luc Bessons Film „Anna“ sowie in der Serie „Pitch Perfect: Bumper in Berlin“.

Die beiden schließen sich dem bereits recht illustren Cast an, der unter anderem schon aus Katey Sagal („Eine schrecklich nette Familie“) als Dr. Kuleha, Sendhil Ramamurthy („Heroes“) als König Kobra und Clive Russel („Game of Thrones“) als Krokus besteht.

Chopper von hinten gibt Fans bereits ein gutes Gefühl

Spannender noch als die Besetzungen verschiedener Charaktere dürfte für viele Fans jedoch sein, wie Tony Tony Chopper in der One Piece Live Action-Serie dargestellt wird, ist er doch als erste langfristig relevante Figur kein Mensch, sondern ein knuffiger kleiner Elch. In einem Behind the Scenes-Video sehen wir einen kurzen Ausblick auf den Arztgehilfen, den die Strohhüte in Drumm kennenlernen werden – zwar nur von hinten, aber das reicht vielen Fans auf Reddit, um zumindest vorsichtig optimistisch zu sein.

Display content from DailyMotion An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von DailyMotion, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das ist vielversprechend“, schreibt Nakahashi2123. „Es muss nicht ‚realistisch‘ aussehen, ich will nur, dass er in diese Welt passt.“ Arksurvivor120 fügt hinzu: „Bei Chopper hatte ich am meisten Angst, wie sie ihn handhaben würden, aber das gibt mir die Zuversicht, dass sie es gut machen.“

Bis wir uns in der Serie ein Bild davon machen können, vergeht wohl noch ein gutes Jahr. Deutlich früher kommt die zweite Staffel der League of Legends-Serie Arcane, für die Netflix einen Release in drei Stufen angekündigt hat.

Quellen: Twitter / @onepiecenetflix, imdb.com, Dailymotion / Moviepilot, reddit / Nakahashi2123; Arksurvivor 120